Европа предпочла Вашингтону Москву и Пекин

Участники Мюнхенской конференции продемонстрировали США всю степень своего презрения

Европу и Америку больше нельзя считать союзниками. К такому мнению пришли эксперты после Мюнхенской конференции по безопасности. Европейские лидеры дали на этот счет четкий сигнал Белому дому.

Американскую делегацию возглавлял вице-президент Майк Пенс. Он начал с того, что поздравил европейцев с тем, что благодаря США их безопасность заметно укрепилась. "Америка снова стала лидером свободного мира", – громко заявил он. Но вместо ожидаемых оваций услышал гулкую тишину.

"С каменными лицами представители европейских стран слушали выступление Пенса, – передает немецкий Der Spiegel. – Им было ясно, что в понимании Пенса американское партнерство – это раздача команд для остальных".

Эксперты, комментировавшие изданию выступление Пенса, отметили, что он говорил о каком-то "параллельном мире", который не имеет никакого отношения к реальности. США – давно не лидер, они не ведут – они откатывают назад.

"Вперед вырываются Россия, Китай и Иран, пока трансатлантические отношения переживают самый глубокий кризис за всю историю", – пишет немецкое издание.

Более того, у экспертов по ту сторону Атлантики сложилось аналогичное впечатление. New York Times отметила, что отсутствие у Белого дома внимания к интересам европейских стран привело к тому, что США в ЕС воспринимают как конкурента, пытающегося не обсуждать вопрос, а диктовать свои условия. Поэтому лидеры ЕС, в частности, Германия и Франция, больше доверяют России и Китаю, чем США.

Иными словами, Мюнхенская конференция стала своего рода барометром для замера настроений западного альянса, высказался член Совета Федерации Алексей Пушков в эфире РТР.

"Совершенно очевидны трещины в западном альянсе. В том числе, это заметно было в речи Ангелы Меркель, где США дали понять, что Европа не пойдет за Вашингтоном", – приводит "Царьград" слова сенатора.

Канцлер ФРГ, выступая на конференции, припомнила США и выход из ДРСМД, и разрыв ядерной сделки с Ираном, и торговую войну с ЕС. Москве от Меркель тоже досталась доза критики, но глава немецкого правительства четко заявила: Россия – важный партнер ЕС, отказ от сотрудничества с которым вредит Европе.

55-я Мюнхенская конференция по безопасности состоялась в Германии 15-17 февраля 2019 года. Российскую делегацию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.