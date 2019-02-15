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Путин выразил сомнение в наличии суверенитета у стран Европы

Фото: www.globallookpress.com
Часть своей независимости европейцы отдали Вашингтону и НАТО

Старый Свет совсем не заинтересован в размещении ракет Соединенных Штатов на территории европейских государств, однако боятся возражать Белому дому. Такую точку зрения высказал президент РФ Владимир Путин в ходе совместного с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко общении с журналистами.

"Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают. Где их суверенитет? Но видимо, они считают, что в конечном итоге генерально они заинтересованы в такой организации [НАТО], в которую они вложили часть своего суверенитета",

цитирует ТАСС российского лидера.

Путин отметил, что Европарламент сегодня одобряет больше обязательных для всех членов Евросоюза решений, чем во времена СССР принимал Верховный Совет для союзных республик.

"Полностью независимых государств в мире просто не существует",

– подчеркнул президент.

Фото: www.globallookpress.com

Также он коснулся темы работы Евразийского экономического союза. Лидер России напомнил, что в его составе функционируют наднациональные органы, которым государства-члены передали часть полномочий,  а значит в этой организации тоже создана определенная взаимозависимость.

"Часть суверенитета, часть нашей независимости мы туда передали, сознательно сделали это, понимая, что такая работа обеспечивает нам больший уровень конкурентоспособности",

– считает Путин.

Говоря о Союзном государстве России и Белоруссии, он выразил уверенность в необходимости искать пути дальнейшего развития "в спокойном, деловом, дружеском режиме", сообщает телеканал "360". При этом, добавил Путин, власти наших стран не должны наносить никакого ущерба своим народам. Наоборот, Москве и Минску необходимо создавать лучшие условия для будущего.

Батька поддержал своего российского коллегу, заметив, что в вопросе объединения государств руководители исходят из постулата, что такие шаги должны захотеть сделать сами народы, а с суверенитетом ни у кого из наших стран проблем нет.

Елена УСОВА
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