Часть своей независимости европейцы отдали Вашингтону и НАТО

Старый Свет совсем не заинтересован в размещении ракет Соединенных Штатов на территории европейских государств, однако боятся возражать Белому дому. Такую точку зрения высказал президент РФ Владимир Путин в ходе совместного с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко общении с журналистами.

"Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают. Где их суверенитет? Но видимо, они считают, что в конечном итоге генерально они заинтересованы в такой организации [НАТО], в которую они вложили часть своего суверенитета",

– цитирует ТАСС российского лидера.

Путин отметил, что Европарламент сегодня одобряет больше обязательных для всех членов Евросоюза решений, чем во времена СССР принимал Верховный Совет для союзных республик.

"Полностью независимых государств в мире просто не существует",

– подчеркнул президент.





Также он коснулся темы работы Евразийского экономического союза. Лидер России напомнил, что в его составе функционируют наднациональные органы, которым государства-члены передали часть полномочий, а значит в этой организации тоже создана определенная взаимозависимость.

"Часть суверенитета, часть нашей независимости мы туда передали, сознательно сделали это, понимая, что такая работа обеспечивает нам больший уровень конкурентоспособности",

– считает Путин.

Говоря о Союзном государстве России и Белоруссии, он выразил уверенность в необходимости искать пути дальнейшего развития "в спокойном, деловом, дружеском режиме", сообщает телеканал "360". При этом, добавил Путин, власти наших стран не должны наносить никакого ущерба своим народам. Наоборот, Москве и Минску необходимо создавать лучшие условия для будущего.

Батька поддержал своего российского коллегу, заметив, что в вопросе объединения государств руководители исходят из постулата, что такие шаги должны захотеть сделать сами народы, а с суверенитетом ни у кого из наших стран проблем нет.

