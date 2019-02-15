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Лукашенко высказался об объединении с Россией

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик признался, что речи о создании союзного государства пока не идет, но народу стоит сплотиться

В деле интеграции России и Белоруссии Минск пойдет настолько далеко, насколько будет готова к этому Москва.

"Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении усилий наших государств и народов, насколько вы готовы", – заявил в Сочи белорусский президент Александр Лукашенко после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

При этом Лукашенко подчеркнул, что вопрос суверенитета на прошедших переговорах даже не обсуждается, сообщает ТАСС.

"Нет у нас проблемы с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждали эти проблемы, мы исходим из того, что сегодня есть 2 государства" – добавил белорусский президент.

В свою очередь Владимир Путин высоко оценил встречу с Александром Лукашенко. По словам Владимира Владимировича, он пригласил Александра Григорьевича в Сочи не только для переговоров, но и для того, чтобы дать своему белорусскому коллеге отдохнуть, покататься на лыжах и, возможно, сыграть в хоккей.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Валентина МАЙОРОВА
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