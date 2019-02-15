Москва и Минск задумались о едином парламенте

Он поможет Лукашенко победить цветную революцию

Россия и Белоруссия в недалеком будущем могут создать общий парламент. Единый законодательный орган поможет Минску избежать повторения украинского сценария 2014 г., говорят политологи.



Президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят трехдневные переговоры в Сочи. На них политики обсуждают "ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов", сообщили ранее в Кремле.

Основной темой диалога наверняка являются противоречия между Москвой и Минском по вопросам двусторонней торговле, по ценам на газ и по выплате требуемой белорусами компенсации за проведение налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Однако не исключено, что президенты обсуждают и политическое будущее Белоруссии. В последнее время в стране резко усилились прозападные настроения. Это может вылиться в полномасштабный политический кризис в преддверии президентских выборов в 2020 году.

По словам экспертов, Лукашенко всерьез опасается того, что в Минске начнутся массовые волнения, как это случилось в Киеве в 2013-2014 годах. "Украинская верхушка в свое время тоже была уверена, что будет сидеть вечно. Но от "майдана" никто не застрахован", – заявил в интервью Ura.ru директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Протестный потенциал в Белоруссии достаточно высок, а среди населения существует запрос на интеграцию с Европой. В будущем у России есть перспективы получить очередную горячую точку на границе. "Это почти наверняка произойдет в случае ухода Лукашенко", – считает политолог Дмитрий Журавлев.

В этой ситуации может помочь создание полноценного союзного парламента – одного на две страны. Данный шаг позволит России в большей степени влиять на белорусскую политическую повестку, поможет консолидировать пророссийские силы в Белоруссии и не допустить очередной цветной революции.

"Государства должны вести консультации по стратегическим вопросам, принимать совместные решения, а не заниматься взаимным шантажом. В ином случае мы "проморгаем" вторжение Запада",

– считает сопредседатель экспертного совета аналитического агентства "Национальный эксперт" Сергей Журавский.

По его словам, доминировать в этом союзе неизбежно будет Москва, но Минск получит экономические преференции, которых сегодня активно добивается. Так что для белорусов это тоже выгодно.

По сути, у Лукашенко нет другого выхода. Москва требует от Минска "тесной стратегической привязки", и это вполне закономерно, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Белорусская экономика деградирует, это признает сам Лукашенко. Он хочет от нас куда большей экономической помощи. Хорошо, но в обмен на что? В нынешней ситуации у Лукашенко нет права на многовекторность. Поэтому в условиях полярного мира он должен наконец определиться – с кем он", – подчеркнул специалист.

Самым серьезным препятствием на пути к общему парламентскому органу может стать противодействие политических сил внутри Белоруссии. "Белорусы понимают, что в этой структуре их голос мало что будет значить. А если есть союзный парламент, то должен быть и союзный президент. Сразу встанет вопрос: а как его выбирать?" – заключил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.