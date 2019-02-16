Вашингтон подбивает союзников на обвинения Москвы в разрушении ДРСМД

Россия по-прежнему открыта для диалога по ситуации с договором о ракетах. Однако не все зависит от нашей страны.

Глава МИД РФ прокомментировал игнорирование странами НАТО брифинга по крылатой ракете 9М729. Такое указание представители этих государств, несомненно, получили от США, заявил Сергей Лавров журналистам.

Готовность к урегулированию ситуации вокруг ДРСМД Россия продемонстрировала, устроив совместный брифинг внешнеполитического ведомства и министерства обороны.

"В качестве первого шага мы инициировали показ той самой ракеты, которую американцы считают нарушением договора",

– подчеркнул министр.

Однако брифинг проигнорировали. Никто из представителей стран НАТО, кроме Турции, Греции и Болгарии, не соизволил явиться, отметил Лавров.

"Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам – не надо туда ходить. Оказалось, трое более-менее самостоятельных, которые ослушались",

– сказал глава МИД.

Обвинять Россию в развале ДРСМД после того, как США объявили о выходе как окончательном решении – не очень чистоплотно, заявил дипломат.

"президент Трамп объявил о выходе из договора, – это совсем не приглашение к диалогу, это окончательное решение. После этого мобилизовывать своих союзников на обвинение нас в сломе этого важнейшего документа не очень чистоплотно", - цитирует его ТАСС.