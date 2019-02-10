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Меркель предупредили о российском вторжении

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон пытается настроить Берлин против Москвы

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл утверждает, что Россия активно готовится к войне, поэтому Германия не должна экономить на обороне.

По его словам, США постоянно напоминает Германии об "агрессии" Москвы и Меркель стоит прислушаться к этим советам.

"Сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО. Россия на пороге, всем должно быть ясно, что НАТО нужно укреплять", – цитирует Гренелла издание Welt am Sonntag.

Он подчеркнул, что американцы никогда не покинут НАТО, так как они полностью привержены организации.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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