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Посол США в ФРГ Ричард Гренелл утверждает, что Россия активно готовится к войне, поэтому Германия не должна экономить на обороне.
По его словам, США постоянно напоминает Германии об "агрессии" Москвы и Меркель стоит прислушаться к этим советам.
"Сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО. Россия на пороге, всем должно быть ясно, что НАТО нужно укреплять", – цитирует Гренелла издание Welt am Sonntag.
Он подчеркнул, что американцы никогда не покинут НАТО, так как они полностью привержены организации.
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