Вашингтон пытается настроить Берлин против Москвы

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл утверждает, что Россия активно готовится к войне, поэтому Германия не должна экономить на обороне.

По его словам, США постоянно напоминает Германии об "агрессии" Москвы и Меркель стоит прислушаться к этим советам.

"Сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО. Россия на пороге, всем должно быть ясно, что НАТО нужно укреплять", – цитирует Гренелла издание Welt am Sonntag.

Он подчеркнул, что американцы никогда не покинут НАТО, так как они полностью привержены организации.