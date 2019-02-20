Киев боится "российской оккупации", но охотно пускает на свою территорию чужие армии

Президент Незалежной мечтает о том, чтобы как можно скорее сделать Украину частью НАТО и Евросоюза. Последствия этого шага главу государства не особо беспокоят, поскольку он одержим страхом перед мнимой угрозой со стороны РФ.

"Вступление Украины в Евросоюз и НАТО вынудит Москву навсегда отказаться от попыток снова сделать Украину своей российской колонией",

– такая цитата Петра Порошенко появилась в его Twitter.

Очевидно, тем самым команда президента хотела объяснить украинцам вчерашнюю инициативу Порошенко по внесению в Верховную раду законопроекта, разрешающего допуск вооруженных сил других государств на территорию страны в 2019 г. для их участия в совместных учениях. В документе, опубликованном на сайте парламента, говорится, что иностранные военные в этом году должны принять участие в шести учебных маневрах на территории Незалежной.

Подобные законопроекты вносятся в Раду и принимаются каждый год, но всякий раз часть политиков и общественных деятелей протестует против того, чтобы иностранные войска беспрепятственно хозяйничали на Украине. По сути регулярное присутствие военнослужащих НАТО в Незалежной превращает страну если не в колонию, то в плацдарм для дальнейшего продвижения войск альянса на восток.





Это обстоятельство ни в коей мере не смущает Порошенко, но, чтобы ни у кого не возникло сомнений в правильности его действий, он решил в очередной раз припугнуть украинцев Москвой. Подписчики его микроблога, однако, не очень испугались. Об этом красноречиво свидетельствуют комментарии к его записи.

"Будущее Украины одно – быть в составе России и Белоруссии. Это неизбежно. Русские, белорусы, украинцы – один народ. И очень скоро наступит время, когда мы станем одним государством. Ну а пока Украина блудодействует, и за то с ее сыновей и дочерей будет взыщена (взыскана) кровь", – написал один из читателей.

"В России радость непередаваемая от того, что мы избавились от нахлебников. А вот вы теперь ищете новую кормушку. Ни ЕС, ни НАТО не возьмут голодных неадекватов с нацистскими уклонами", – отметил другой.

Ранее сегодня в СМИ наделало шуму еще одно громкое заявление Порошенко. Он рассказал, как пять лет назад "лично выносил погибших" из Мариинского парка в Киеве. Президента обвинили во вранье как сторонники Евромайдана, так и противники.