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В Донецке прозвучали мощные взрывы

Боеприпасы упали на город с беспилотника

В центре столицы ДНР прогремели три взрыва утром 18 февраля на пересечении улиц 25 лет РККА и бульвара Пушкина на месте снесенного здания. ЧП случилось около отеля, в котором остановились представители миссии ОБСЕ.

Об инциденте сообщает агентство РИА "Новости"    .

По информации Telegram-канала WarGonzo, с беспилотника сбросили ВОГ (осколочный боеприпас для гранатометов). 

Полина ИВАНОВА
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