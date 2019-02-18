В Донецке прозвучали мощные взрывы

Боеприпасы упали на город с беспилотника

В центре столицы ДНР прогремели три взрыва утром 18 февраля на пересечении улиц 25 лет РККА и бульвара Пушкина на месте снесенного здания. ЧП случилось около отеля, в котором остановились представители миссии ОБСЕ.

Об инциденте сообщает агентство РИА "Новости" .

По информации Telegram-канала WarGonzo, с беспилотника сбросили ВОГ (осколочный боеприпас для гранатометов).