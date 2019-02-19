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Российский "Т-34" взбесил украинцев

Кадр из фильма "Т-34"
В Незалежной уверены, что популярный фильм восхваляет российскую "враждебность"

Посольство Украины в США потребовало от американцев запретить прокат в местных кинотеатрах картины "Т-34". Дипломаты уверены, что лента, используя память о героях Второй мировой войны, "популяризирует агрессию РФ в мире", жертвой которой стала и их страна.

В своем заявлении, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Facebook, они отметили, что фильм "оправдывает враждебную внешнюю политику Москвы", и указали все кинотеатры США, в которых его покажут. Представители посольства поблагодарили тех представителей украинской общины, которым уже удалось остановить прокат "Т-34" в их городах. Дипломаты также агитируют других активистов последовать их примеру.

Как напоминает агентство РИА ФАН, на Украине запрещены все картины и сериалы России. Фильм "Т-34", который вышел на российские экраны 1 января 2019-го, рассказывает о побеге советского солдата из немецкого плена во время Великой отечественной войны. Вчерашний курсант Ивушкин и его экипаж бросают дерзкий вызов немецким военным на легендарном танке. Лента расположилась на втором месте по сборам в истории России. 

Полина ИВАНОВА
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