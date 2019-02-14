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В ДНР сбили украинский беспилотник

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Аппарат корректировал огонь по Донецку

В ДНР сообщили, что сбили беспилотник ВСУ. Аппарат якобы корректировал огонь по окраинам Донецка, судя по всему, минометный. По данным руководителя пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниила Безсонова, беспилотник использовался в интересах 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Из него была изъята карта памяти, и в настоящее время "специалисты изучают содержащуюся на ней информацию".

Ранее украинские военные сообщили об уничтожении дзота бойцов ДНР вблизи Ясиноватского блокпоста под Донецком. На кадрах, выложенных в Facebook, предположительно видны разрывы мин калибра 120 мм, а также снарядов от гранатометов СПГ-9 и АГС. Видео вызвало широкий общественный резонанс в российских СМИ.


Что касается украинских беспилотников, то в ДНР регулярно отчитываются об их уничтожении. Так, 9 января вблизи Авдеевки был сбит БПЛА типа "Фантом". Этот аппарат корректировал огонь 93-й механизированной бригады.

Александр ИЛЬИН
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