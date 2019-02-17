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Лавров предостерег Трампа от новых санкций

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Россия не почувствует удара от ограничений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новые антироссийские санкции США никак не отразятся на экономике страны.

"Я не предостерегал, я просто сказал, что это бессмысленно, больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью",

сказал Лавров в эфире программы "Москва.Кремль.Путин".

Министр добавил, что ему жаль Трампа, который до сих пор не может понять, что ограничительные меры никак не влияют на Москву.

Напомним, группа законодателей США представила законопроект, который предполагает введение нового пакета санкций против России.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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