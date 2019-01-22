МИД РФ: иностранных наблюдателей в Азовском море не будет

Дипломат прояснил договоренности, достигнутые первыми лицами

Наблюдатели из Франции и ФРГ не будут постоянно присутствовать в Керченском проливе, сообщил заместитель российского министра иностранных дел Григорий Карасин.

"Наш президент в разговоре... с канцлером Германии договаривался... о том, что будет единоразовое посещение экспертами, наблюдателями Германии и Франции... Об этом шла речь, все остальное – искусственные изобретения",

– приводит РИА "Новости" ответ дипломата на вопрос о том, как относится Москва к идее отправки французских и немецких наблюдателей на постоянной основе в акваторию Азовского моря.

Ранее советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что в следующем походе через Керченский пролив украинских военных моряков будут сопровождать международные наблюдатели.

Отношения между Киевом и Москвой обострились после того, как 25 ноября 3 корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и совершили опасные маневры, проигнорировав требования российских пограничников. Корабли задержали, а моряки были арестованы – 24 украинских военнослужащих сейчас находятся в столичном СИЗО.