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Отравленную Юлию Скрипаль раскрутили на деньги

Юлия Скрипаль. Фото: PA Images/ТАСС
Подруга развлекалась за счет дочери бывшего офицера

Племянница Сергея Скрипаля опасается, что его дочь Юлия может лишиться московской квартиры из-за долгов по коммунальным платежам. При этом, по словам Виктории Скрипаль, в доме Юлии кто-то живет.

"Соседи сами позвонили и рассказали, что регулярно в окнах горит свет и слышатся какие-то звуки. Ящик почтовый открыт и оттуда вывалилась квитанция. Так мы узнали про долги", –

рассказала Виктория сайту "Комсомольская правда". Племянница экс-офицера ГРУ считает, что в квартире Юлии может жить ее подруга Гульнара – та самая молодая женщина, которая в марте 2018 г. привезла в Англию гречку, в которой якобы мог быть "Новичок".

Виктория до сих по недоумевает, почему в британском посольстве ей не дали визы, когда она захотела съездить в гости к двоюродной сестре.

"Почему такое отношение ко мне, простому русскому человеку? У меня нет ни ядерного оружия, ни нервно-паралитического газа, зачем вот это все было?" – посетовала Скрипаль.

При этом она подчеркнула, что та самая Гульнара получила визу без труда. Виктория также считает, что Юлия оплатила своей подруге 4 билета на матчи чемпионата мира по футболу, а также билет в Британию. В то, что Сергей Скрипаль и его дочь находятся в добром здравии, Виктория не верит:

"Если бы мой дядя и сестра были живы, то почему не показать их, не ответить на многочисленные запросы от нас, ближайшей родни? Не дать переговорить хотя бы минуту-другую". 

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон объявил о том, что к инциденту причастна Москва, не предъявив никаких доказательств. После этого Юлия Скрипаль только однажды предстала перед общественностью, а ее отца никто не видел. Во вторник, 26 февраля, британский посол в России Лори Бристоу заявил, что Скрипали живы. 

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Валентина МАЙОРОВА
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