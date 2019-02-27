Отравленную Юлию Скрипаль раскрутили на деньги

Подруга развлекалась за счет дочери бывшего офицера

Племянница Сергея Скрипаля опасается, что его дочь Юлия может лишиться московской квартиры из-за долгов по коммунальным платежам. При этом, по словам Виктории Скрипаль, в доме Юлии кто-то живет.

"Соседи сами позвонили и рассказали, что регулярно в окнах горит свет и слышатся какие-то звуки. Ящик почтовый открыт и оттуда вывалилась квитанция. Так мы узнали про долги", –

рассказала Виктория сайту "Комсомольская правда". Племянница экс-офицера ГРУ считает, что в квартире Юлии может жить ее подруга Гульнара – та самая молодая женщина, которая в марте 2018 г. привезла в Англию гречку, в которой якобы мог быть "Новичок".

Виктория до сих по недоумевает, почему в британском посольстве ей не дали визы, когда она захотела съездить в гости к двоюродной сестре.

"Почему такое отношение ко мне, простому русскому человеку? У меня нет ни ядерного оружия, ни нервно-паралитического газа, зачем вот это все было?" – посетовала Скрипаль.

При этом она подчеркнула, что та самая Гульнара получила визу без труда. Виктория также считает, что Юлия оплатила своей подруге 4 билета на матчи чемпионата мира по футболу, а также билет в Британию. В то, что Сергей Скрипаль и его дочь находятся в добром здравии, Виктория не верит:

"Если бы мой дядя и сестра были живы, то почему не показать их, не ответить на многочисленные запросы от нас, ближайшей родни? Не дать переговорить хотя бы минуту-другую".



Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон объявил о том, что к инциденту причастна Москва, не предъявив никаких доказательств. После этого Юлия Скрипаль только однажды предстала перед общественностью, а ее отца никто не видел. Во вторник, 26 февраля, британский посол в России Лори Бристоу заявил, что Скрипали живы.