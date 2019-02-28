Юлию Скрипаль поставили на счетчик

Дочь экс-полковника ГРУ может остаться ни с чем в России

Юлия Скрипаль задолжала за квартиру по коммунальным платежам. Сумма всего 35 тысяч рублей, однако дочь экс-полковника ГРУ может лишиться крыши над головой в России.

На данный момент в ее квартире может проживать подруга Гульнара, которая, скорее всего, не платит по счетам. При этом, если Юлия действительно лишится своего имущество, то ей будет незачем и некуда возвращаться в Россию. Кроме того, за просрочку пойдут пени и сумма долга существенно вырастет.

Виктория Скрипаль считает, что, если бы Юлия хотела, то уже давно бы вышла на связь с родственниками, однако, видимо, она не намерена больше возвращаться в Россию.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон объявил о том, что к инциденту причастна Москва, не предъявив никаких доказательств. После этого Юлия Скрипаль только однажды предстала перед общественностью, а ее отца никто не видел. Во вторник, 26 февраля, британский посол в России Лори Бристоу заявил, что Скрипали живы.