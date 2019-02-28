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Юлию Скрипаль поставили на счетчик

Юлия Скрипаль. Кадр youtube.com
Дочь экс-полковника ГРУ может остаться ни с чем в России

Юлия Скрипаль задолжала за квартиру по коммунальным платежам. Сумма всего 35 тысяч рублей, однако дочь экс-полковника ГРУ может лишиться крыши над головой в России.

На данный момент в ее квартире может проживать подруга Гульнара, которая, скорее всего, не платит по счетам. При этом, если Юлия действительно лишится своего имущество, то ей будет незачем и некуда возвращаться в Россию. Кроме того, за просрочку пойдут пени и сумма долга существенно вырастет.

Виктория Скрипаль считает, что, если бы Юлия хотела, то уже давно бы вышла на связь с родственниками, однако, видимо, она не намерена больше возвращаться в Россию.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон объявил о том, что к инциденту причастна Москва, не предъявив никаких доказательств. После этого Юлия Скрипаль только однажды предстала перед общественностью, а ее отца никто не видел. Во вторник, 26 февраля, британский посол в России Лори Бристоу заявил, что Скрипали живы.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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