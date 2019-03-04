Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скрипаль поселился в Солсбери тайно

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Экс-шпион оказался беззащитен из-за повышенной секретности

Отравления Сергея Скрипаля в Солсбери можно было избежать, если бы британские власти лучше заботились о безопасности важных иностранных персон, проживающих в Соединенном Королевстве. Как выяснилось, главный констебль графства Уилтшир Кир Притчард до трагического инцидента даже не подозревал, что на вверенной ему территории находится человек, жизнь которого под потенциальной угрозой.

В годовщину отравления Скрипалей констебль обратился к вышестоящим организациям с просьбой сообщить ему, есть ли в графстве другие лица, которым может угрожать опасность.

"Как только я узнаю о таких людях, получу информацию и разведданные, я сделаю все возможное, чтобы защитить их на нашей территории. Это основная обязанность моей службы как констебля", – передает слова правоохранителя Sky News.

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com

Экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в РФ за работу на британскую разведку, но был включен в группу по взаимному обмену шпионами с США и Великобританией. Местом жительства россиянин выбрал Солсбери, там у него часто бывали члены семьи. Не исключено, что "засекреченность" личности Скрипаля была связана с тем, что он продолжал работать на западные спецслужбы.

В марте 2018 г. Сергей и его 32-летняя дочь Юлия были обнаружены на улице в невменяемом состоянии. Лондон обвинил Москву в попытке ликвидировать бывшего агента с помощью боевого отравляющего вещества "Новичок".

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Кино закончилось": украинцы требуют отправить Порошенко в тюрьму

Разъяренные люди предлагают и более жестокие меры наказания президента Незалежной

"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей