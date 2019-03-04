Экс-шпион оказался беззащитен из-за повышенной секретности

Отравления Сергея Скрипаля в Солсбери можно было избежать, если бы британские власти лучше заботились о безопасности важных иностранных персон, проживающих в Соединенном Королевстве. Как выяснилось, главный констебль графства Уилтшир Кир Притчард до трагического инцидента даже не подозревал, что на вверенной ему территории находится человек, жизнь которого под потенциальной угрозой.

В годовщину отравления Скрипалей констебль обратился к вышестоящим организациям с просьбой сообщить ему, есть ли в графстве другие лица, которым может угрожать опасность.

"Как только я узнаю о таких людях, получу информацию и разведданные, я сделаю все возможное, чтобы защитить их на нашей территории. Это основная обязанность моей службы как констебля", – передает слова правоохранителя Sky News.

Экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в РФ за работу на британскую разведку, но был включен в группу по взаимному обмену шпионами с США и Великобританией. Местом жительства россиянин выбрал Солсбери, там у него часто бывали члены семьи. Не исключено, что "засекреченность" личности Скрипаля была связана с тем, что он продолжал работать на западные спецслужбы.

В марте 2018 г. Сергей и его 32-летняя дочь Юлия были обнаружены на улице в невменяемом состоянии. Лондон обвинил Москву в попытке ликвидировать бывшего агента с помощью боевого отравляющего вещества "Новичок".