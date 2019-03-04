Город успешно справился с последствиями отравления Скрипалей

Глава британского кабинета министров прибыла в город, где ровно год назад было совершено покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер-министр поблагодарила солсберийцев за мужество и стойкость.



В специальном заявлении, посвященном годовщине "дела Скрипалей", Тереза Мэй заявила о том, что Солсбери наконец-то "выходит из тени, отброшенной фактом использования химического оружия на улицах нашей страны". Город уже принимает тысячи туристов и "строит планы на светлое и процветающее будущее".

"Тот факт, что Солсбери и регион в целом столь успешно оправились после этого губительного и отличавшегося безответственностью инцидента, является свидетельством решимости, выдержки и позитивного настроя местных жителей. Сегодня я мысленно с жертвами, их друзьями и родными – как в Солсбери и Эймсбери, так и за их пределами. Они демонстрировали выдающуюся силу, стойкость и мужество в течение прошлого года, и я уверена, что продолжат делать это и в будущем",

– заявила Мэй (цитируется по ТАСС).

Премьер-министр также поблагодарила всех, кто помогал Солсбери вернуться к нормальной жизни, военных, участвовавших в операции по обеззараживанию города, а также всех его жителей.

В преддверии годовщины власти страны заявили о том, что операция по очистке графства от остатков заражающего вещества официально завершена. "Я надеюсь, что в будущем Солсбери вновь станет известен как красивый и радушный английской город, а не как место, где произошли события 4 марта 2018 г.", – подчеркнула глава британского правительства.

Вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "трагикомической" годовщину "дела Скрипалей". "Мы один или два раза на камеру видели Юлию Скрипаль. И было что-то вроде заявления и каких-то отрывочных ее слов по телефону. И всё. Самого Скрипаля никто не видел", – приводит слова сотрудницы министерства "Комсомольская правда".

По словам Захаровой, несмотря на то что у Москвы до сих пор нет информации о хронологии событий, "все обвинения уже выписаны и наказания розданы".

Год назад в Солсбери россияне Сергей и Юлия Скрипаль отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в критическом состоянии. Власти Великобритании увидели в этом инциденте "российский след". Представители российских властей все обвинения в свой адрес опровергают.