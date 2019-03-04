Британцам ничего не осталось, кроме как морочить общественности голову и пичкать ложью

Сергей Скрипаль мертв, как бы ни утверждал обратное Форин-офис. Мертв, и точка, считает племянница бывшего агента ГРУ Виктория Скрипаль. Ее уверенность в своей правоте подкрепляется всего одним красноречивым фактом.

По ее словам, утверждение посла Великобритании Лори Бристоу о том, что Скрипаль до сих пор жив, лишено каких бы то ни было оснований.

"Доказать он ничего не может, показать не может… Почему я должна верить ему на слово?" – возмутилась родственница отравленного экс-разведчика на пресс-конференции НСН.

В пользу обратного утверждения говорит то, что после инцидента в Солсбери "выздоровевший" Скрипаль ни разу не позвонил своей 91-летней матери. Хотя, казалось бы, уж от родной мамы не может быть никаких секретов.

"Я не понимаю, что этому препятствует. Звонки-то он может делать… Или он настолько беспомощен? Из всего этого я делаю вывод, что его нет в живых",

– заключила Виктория Скрипаль.

Как пишет "ФедералПресс", когда Виктория стала посвящать пожилую женщину в детали таинственного "исчезновения" Сергея и Юлии, та только воскликнула: "Господи, да что ж там все-таки творится?!"





С самого начала этого громкого скандала Лондон отказывался предоставлять Москве хоть какую-либо информацию о Скрипалях – их состояние и местоположение оставалось тайной за семью печатями. Все просьбы российской стороны о встрече с ними были отвергнуты, равно как и предложение о помощи в расследовании. Кстати, чем-чем, а подробностями своего "расследования" британцы делились с миром очень активно, откровенно ставя перед собой цель любыми возможными способами убедить всех в том, что за отравлением стоит Кремль, причем лично сам Владимир Путин.

Последний яркий пример – материал в The Guardian. Ее автор обратил внимание на чрезвычайно подозрительный факт: за несколько дней до и после покушения на Скрипаля у посольства РФ в Лондоне наблюдалась подозрительно странная активность, которая привлекла внимание все разведывательные структуры Соединенного Королевства. Источник издания рассказал, что MI5 и MI6 зафиксировали "неистовое количество приходов и уходов" у здания дипведомства.

Ровно год назад, 4 марта 2018 г., Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери. Великобритания возложила ответственность за это на Россию.