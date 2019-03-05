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Разбитую Скрипаль лишили имущества в России

Фото: www.globallookpress.com
Исчезнувшая после отравления в Солсбери дочь российского шпиона попала на деньги

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия вернувшись в Россию, может остаться нищей. Неизвестные продали машину таинственно исчезнувшей после отравления в Солсбери девушки и покушаются на ее квартиру. Об этом рассказала родственница пропавших в Англии отца и дочери Виктория Скрипаль. 

Виктория считает, что к имуществу ее двоюродной сестры "принюхивается" целая группа странных личностей. Так, шестого февраля 2019 г. по неизвестным причинам была продана машина Юлии Скрипаль – форд. 

После адвокат Виктории  Юлия Вербицкая (Линник) рассказала, что у ее подзащитной пока нет причин считать, что Скрипали живы.

"Вокруг квартиры происходят непонятные движения, пропала машина Юлии. У нас нет ни единого реального подтверждения, что Юлия сейчас жива, дееспособна и манипуляции с её имуществом происходят по ее воле",

цитирует ее "Московский комсомолец".

По словам юриста, имена возможных похитителей имущества Юлии им известны. "Мы знаем предположительный круг лиц, кто мог участвовать в сделке, и будем подавать заявление о пропаже машины. Единственный путь установить законность происходящего – опросить этих людей и запросить у них наличие доверенности от Юлии Скрипаль, если, конечно, такая доверенность имеется", – отметила она. 

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года. Отца и дочь нашли в бессознательном состоянии и увезли в больницу. Там медики диагностировали у них отравление ядом "Новичок". Британия обвинила в случившемся Россию. Москва свою причастность к случившемуся категорически отвергла. 

После длительного лечения в английской клинике Сергей и Юлия Скрипаль таинственно исчезли. Их местоположение никому не известно. Российская сторона предполагает, что их нет в живых. 

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Марина МОНРО
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