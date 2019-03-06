Москве в пору готовиться к новым обвинениям

Разведка Великобритании заявила, что в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей фигурируют еще пять человек. Их местоположение неизвестно, но вполне возможно, что они до сих пор находятся на Туманном Альбионе.

Как пишет издание Daily Mail, на поиски отравителей Скрипалей брошены сотрудники Службы безопасности Великобритании (MI5), Секретной разведывательной службы (MI6) и Центра правительственной связи (GCHQ). Недавно специалисты этих ведомств заявили о подозрительно высокой активности около российского посольства в Лондоне незадолго до и сразу после покушения на экс-разведчика ГРУ.

Пока Лондон назвал имена троих подозреваемых – Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова. Либо личности разыскиваемой "пятерки" еще не установлены британской полицией, либо Лондон выжидает подходящего момента для их обнародования.

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория высказывала мнение о том, что информационный шум вокруг скандальной истории в Солсбери Мэй использует для своих внутриполитических проблем, отвлекая от них внимание общественности, и вообще всячески пиарится на этой теме.