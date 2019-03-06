В Россию проникли сотни шпионов

Агентурные сети раскрыты

Сотрудники российской контрразведки не даром едят свой хлеб. Только за 2018 г. они выявили почти 600 шпионов, действующих против РФ. Об этом сообщил президент Владимир Путин на итоговой коллегии ФСБ в среду, 6 марта.

"Результативно и наступательно в прошлом году действовали органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб", – уточнил президент.

Активность зарубежных агентов на российском направлении объясняется просто. Они пытаются получить доступ к политическим, экономическим и научным данным, чтобы затем противники Москвы могли оказать на нее давление.

Не меньшую опасность представляют собой хакерские атаки из-за рубежа на системы операторов связи, органов власти, госкорпораций. В Кремле полагают, что вредоносная деятельность против РФ будет только усиливаться.

"Тем надежнее должна быть ваша работа", – обратился Путин к сотрудникам ФСБ.

Президент отметил успехи ведомства в борьбе с терроризмом. В частности, за 10 лет удалось уменьшить число преступлений террористической направленности с 997 до 9, пишет "Царьград". Но расслабляться рано. Жесткую последовательную борьбу на этом фронте необходимо продолжать, в идеале – совместными усилиями со спецслужбами других стран.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили попытку взрыва штаб-квартиры ГРУ Военной разведки в Москве.