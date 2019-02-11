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В Эстонии осудили "российских шпионов"

Фото: www.globallookpress.com
Отец и сын якобы разглашали секреты прибалтийского государства

Дени Метсавас и его отец Петр Волин в общей сложности угодили за решетку на 21,5 года. Суровое наказание они получили за госизмену и шпионаж.

Так, 38-летний Метсавас пробудет в места, не столь отдаленных 15 с половиной лет, его ближайший родственник – 6, о чем несложно догадаться путем простейших математических вычислений.

В Таллине полагают, что мужчины работали на Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ) и "передавали внутреннюю информацию иностранному государству", а также разглашали "секреты Эстонии". Разницу в сроке суд объясняет продолжительностью преступной деятельности.

"Антигосударственные преступления совершались более 10 лет, деятельность Волина длилась около половины этого срока, и его роль была значительно меньше, но он также был осужден за два преступления, связанных с незаконным обращением боеприпасов",

сообщает пресс-служба Харьюского уездного суда.

Процесс проходил за закрытыми дверями. Осужденные лишатся не только свободы, но и понесут материальное наказание. Им необходимо возместить процессуальные расходы, куда входят принудительное взыскание судебных издержек, оплата экспертиз и адвоката. Сын должен заплатить 1 тыс. 350 евро, отец – 2 тыс. 532 евро. Решение суда пока не обрело законную силу.

"Шпионы" являются гражданами Эстонии с 1990 года. В 1998-м Метсавас пришел в армию прибалтийского государства и дослужился до майора Сил обороны. Волин был солдатом погранвойск еще во времена Страны Советов. Оба были задержаны в сентябре прошлого года. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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