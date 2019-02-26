Штаб-квартиру ГРУ пытались взорвать

Организатора разоблачили, но схватить не смогли

Два теракта в Москве удалось предотвратить сотрудникам ФСБ. Под прицелом боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) оказались служащие Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) на Хорошевском шоссе. У штаб-квартиры военной разведки террористы планировали взорвать автомобили, а потом добивать людей гранатами.

Аналогичная судьба была уготована посетителям торгового центра "Эдельвейс", а также пассажирам Московского центрального кольца, сообщает "Коммерсант". Но планы террористов были разоблачены и пресечены силами ФСБ.

Несколько членов преступной группировки были задержаны, среди них – граждане Таджикистана и РФ. А вот вербовщик ИГ, некий Нораки, правосудия избежал. По некоторым данным, он проживает сейчас в иракском Мосуле, сообщает НСН, и продолжает террористическую деятельность. В частности, его считают причастным к организации нападения на людей в столице Швеции в 2017 году.