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Штаб-квартиру ГРУ пытались взорвать

Фото: Mil.ru
Организатора разоблачили, но схватить не смогли

Два теракта в Москве удалось предотвратить сотрудникам ФСБ. Под прицелом боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) оказались служащие Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) на Хорошевском шоссе. У штаб-квартиры военной разведки террористы планировали взорвать автомобили, а потом добивать людей гранатами.

Аналогичная судьба была уготована посетителям торгового центра "Эдельвейс", а также пассажирам Московского центрального кольца, сообщает "Коммерсант". Но планы террористов были разоблачены и пресечены силами ФСБ.

Несколько членов преступной группировки были задержаны, среди них – граждане Таджикистана и РФ. А вот вербовщик ИГ, некий Нораки, правосудия избежал. По некоторым данным, он проживает сейчас в иракском Мосуле, сообщает НСН, и продолжает террористическую деятельность. В частности, его считают причастным к организации нападения на людей в столице Швеции в 2017 году.

Вера СВЕТЛОВА
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