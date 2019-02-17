Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп потребовал от Европы вернуть из Сирии террористов

Политик не захотел марать руки

Президент США Дональд Трамп призвал ЕС "вернуть обратно" более 800 боевиков, запрещенной в России террористической организации ИГ.

"Соединённые Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков, которых мы захватили в Сирии, и предать их суду", – написал политик на своей странице в Twitter.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Лавров раскрыл грязную игру США и НАТО

Вашингтон подбивает союзников на обвинения Москвы в разрушении ДРСМД

Европа готовит Незалежную к установке ПРО

Киеву предложили радикальный способ сдерживания "агрессии" Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей