Трамп потребовал от Европы вернуть из Сирии террористов

Политик не захотел марать руки

Президент США Дональд Трамп призвал ЕС "вернуть обратно" более 800 боевиков, запрещенной в России террористической организации ИГ.

"Соединённые Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков, которых мы захватили в Сирии, и предать их суду", – написал политик на своей странице в Twitter.