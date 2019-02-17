Трамп потребовал от Европы вернуть из Сирии террористов

Нибиру
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Президент США Дональд Трамп призвал ЕС "вернуть обратно" более 800 боевиков, запрещенной в России террористической организации ИГ.
"Соединённые Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков, которых мы захватили в Сирии, и предать их суду", – написал политик на своей странице в Twitter.
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