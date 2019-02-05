Телефонные террористы напали на Россию из-за рубежа

Во вторник под удар попала столица

Предупреждения о заложенной бомбе получили во вторник, 5 февраля, более 130 объектов в Москве и Подмосковье. "Минировали", в первую очередь, наиболее оживленные места: торговые центры, учебные заведения, больницы.

"Все организации получили сообщения на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины", – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сообщения о готовящемся взрыве будоражат Россию уже вторую неделю. Звонки и письма о заложенной бомбе приходили в учреждения Дальнего Востока, Сибири, Поволжья, Санкт-Петербурга. Теперь добрались до столицы. Среди "заминированных" во вторник оказались Художественно-промышленная академия им. Строганова, МГТУ имени Баумана, Институт Русского языка им.Пушкина, бассейн "Чайка", аэропорт в Московской области, парк "Сокольники, ЦУМ, ТЦ "Водный", ТЦ "Калита" и многие другие.

Несмотря на то, что правоохранители на 99% уверены, что угрозы ложные, они обязаны выехать на место, эвакуировать всех из здания, проверить помещение. Это не только срывает учебный процесс и создает неудобства для посетителей магазинов, но и весьма отрицательно сказывается на бюджете силовых ведомств.

При этом единственное, что можно сделать, если звонок приходит из-за рубежа, – это заблокировать телефон, с которого звонил злоумышленник. Соответствующий закон приняли в РФ прошлой осенью после очередной массированной атаки телефонных террористов.

Тем временем, "минирования" в Москве продолжаются.

"По данным на 14:30, количество звонков о минировании перевалило за 200", – сообщил осведомленный собеседник Интерфаксу.

К этому времени правоохранители проверили более 30 объектов, эвакуировав около 20 тыс. человек. Взрывные устройства не обнаружены.