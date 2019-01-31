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Петербург и Москву парализовало

Фото: vk.com/spb_today
Встала работа школ, больниц и рынков

Жителей двух столиц предупредили о взрывах.

Волна сообщений о минировании сегодня захлестнула Санкт-Петербург. Так, из-за этого эвакуировали уже более 30 школ, пишет "Фонтанка". Людей выводят и из торговых центров, офисных зданий. Речь идет, по предварительным данным, о сотне учреждений. Официальной информации пока не поступало.

Сообщения о взрывных устройствах затронули даже работу больниц, передает FlashNord. Кроме того, неизвестные "заложили" бомбу в Заксобрание Ленобласти, отмечает портал 47news.ru.

К полудню "телефонные террористы" добрались и до Москвы. Буквально за 10 минут полицейским сообщили о бомбах в нескольких зданиях столицы. Речь опять-таки идет о торговых центрах и школах, отмечает ТАСС.

Так, сейчас людей выводят из ТЦ "Ереван Плаза", "Европарк" и ТРЦ РИО. Туда выехали спасатели, полицейские и кинологи. Кроме того, неизвестные сообщили о взрывном устройстве в здании Российского технологического университета. "Заминированными" также оказались несколько кинотеатров. По последним данным, звонки идут с Украины, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Аналогичная ситуация и в Татарстане. Там из нескольких школ эвакуировали детей и педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

Ранее злоумышленники отправили письмо об угрозе взрыва на адрес администрации Воронежа. К этой минуте проверка уже завершилась, опасных предметов в здании специалисты не нашли, пишет информагентство.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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