В Китае прогремела серия взрывов

Нибиру
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В китайском городе Чанчуне, расположенном в провинции Цзилинь, случилось ЧП, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек. Экстренные службы едут к месту происшествия
Взрывы произошли недалеко от небоскребов Wanda Plaza. Очевидцы, как передает издание The Mirror, сообщают в соцсетях о том, что район окутало густым дымом. Местные жители якобы видели злоумышленника, который сбросил бомбы с высокого здания.
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