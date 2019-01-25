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В Китае прогремела серия взрывов

Люди в панике пытаются найти безопасное место

В китайском городе Чанчуне, расположенном в провинции Цзилинь, случилось ЧП, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек. Экстренные службы едут к месту происшествия

Взрывы произошли недалеко от небоскребов Wanda Plaza. Очевидцы, как передает издание The Mirror, сообщают в соцсетях о том, что район окутало густым дымом. Местные жители якобы видели злоумышленника, который сбросил бомбы с высокого здания.  

Полина ИВАНОВА
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