ФСБ обезвредила ячейку ИГ

Нибиру
- Портал в ад: пришельцы с Нибиру уже на Земле
- Все в огне: пришельцы с Нибиру испытали оружие на Земле
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
Законспирированная террористическая ячейка, связанная с запрещенной в России группировкой "Исламское государство", была обезврежена в Татарстане.
В ходе операции задержаны 18 человек.
Террористы планировали резонансные акции в РФ, а затем собирались присоединиться к воюющим в Сирии боевикам.
"Они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора", – цитирует RT сообщение пресс-службы ФСБ.
Первый участник подпольной группы был схвачен в Набережных Челнах, когда забирал оружие из схрона.
Затем прошли задержания еще шести участников банды и 11 граждан, попавших под влияние террористов.
По 18 адресам прошли обыски, были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также экстремистская литература и атрибутика ИГ.
Внесенная в черные списки США и ЕС российская компания занимается строительством в Риге