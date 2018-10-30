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ФСБ обезвредила ячейку ИГ

При обысках изъяты оружие, боеприпасы и экстремистская литература

Законспирированная террористическая ячейка, связанная с запрещенной в России группировкой "Исламское государство", была обезврежена в Татарстане.

В ходе операции задержаны 18 человек.

Террористы планировали резонансные акции в РФ, а затем собирались присоединиться к воюющим в Сирии боевикам.

"Они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора", – цитирует RT сообщение пресс-службы ФСБ.

Первый участник подпольной группы был схвачен в Набережных Челнах, когда забирал оружие из схрона.

Затем прошли задержания еще шести участников банды и 11 граждан, попавших под влияние террористов.

По 18 адресам прошли обыски, были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также экстремистская литература и атрибутика ИГ.

Валентина МАЙОРОВА
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