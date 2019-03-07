Желающим вложиться в экономику Туманного Альбиона следует поторопиться

В Соединенном Королевстве ведут борьбу с теневыми доходами. На этом фоне британские визы категории Tier 1 для россиян станут роскошью. Речь идет об инвесторах, которых раньше там холили и лелеяли.

Начиная с апреля требования к выдаче пропусков на Туманный Альбион ужесточатся, предупреждает местная газета Financial Times. В материале отмечается, что прежде страну заполонили инвесторы из России и Китая.

Однако так называемое "дело Скрипаля", которого вместе с дочерью отравили 4 марта прошлого года, не пройдет для богатеньких иностранцев бесследно. Ведь химатака в Солсбери существенно подпортила отношения Лондона и Москвы.

В следующем месяце, чтобы получить визу инвестора категории Tier 1, нужно иметь на счету солидную сумму – более 2 млн фунтов ($2,55 млн). Причем деньги должны быть в распоряжении претендента минимум два года, а не три месяца, как сейчас. Вкладывать же свои капиталы соискателям следует не в акции и другие ценные бумаги, а в предприятия Великобритании.





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