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Скрипали вмешались в выдачу британских виз

Фото: pixabay.com
Желающим вложиться в экономику Туманного Альбиона следует поторопиться

В Соединенном Королевстве ведут борьбу с теневыми доходами. На этом фоне британские визы категории Tier 1 для россиян станут роскошью. Речь идет об инвесторах, которых раньше там холили и лелеяли.

Начиная с апреля требования к выдаче пропусков на Туманный Альбион ужесточатся, предупреждает местная газета Financial Times. В материале отмечается, что прежде страну заполонили инвесторы из России и Китая.

Однако так называемое "дело Скрипаля", которого вместе с дочерью отравили 4 марта прошлого года, не пройдет для богатеньких иностранцев бесследно. Ведь химатака в Солсбери существенно подпортила отношения Лондона и Москвы. 

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com

В следующем месяце, чтобы получить визу инвестора категории Tier 1, нужно иметь на счету солидную сумму – более 2 млн фунтов ($2,55 млн). Причем деньги должны быть в распоряжении претендента минимум два года, а не три месяца, как сейчас. Вкладывать же свои капиталы соискателям следует не в акции и другие ценные бумаги, а в предприятия Великобритании. 


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Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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