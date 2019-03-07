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Разработчика "Новичка" обвиняют в краже

Фото: www.globallookpress.com
После февральского скандала, когда Владимира Углева обвиняли в педофилии, с ним приключилась другая беда

Ученый из команды создателей нервно-паралитического яда, о котором последний год трезвонят из каждого утюга, оказался в центре очередной неприятной истории. На сей раз его подозревают в мелкой краже в здравнице Краснодарского края.

Сегодня, 7 марта, сотрудники МВД вызвали Владимира Углева на допрос по телефону, рассказал он русской службе ВВС. При этом никакой конкретики звонившие не сообщили, поэтому "подозреваемый" явится в полицию только тогда, когда у него на руках будет повестка. Между тем отдел МВД по Анапе, где сейчас живет Углев, пока молчит.

Ранее он жаловался, что его начали осаждать в День всех влюбленных, 14 февраля. С того момента его стали засыпать листовками неприличного содержания. Разработчика "Новичка" обвиняли в педофилии.

"Первое объявление я снял и скомкал с дверей офиса, где я работаю. Второе, с того же дома... Третью [листовку] снял у нашего магазина, [не знаю] сколько их еще",

– недоумевал он.

Владимир Углев – бывший сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ, где разработали "Новичок", от которого, как утверждает Лондон, 4 марта прошлого года пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент вызвал международный скандал и серьезным образом подпортил отношения России и Великобритании.  

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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