Чем травили Скрипалей: российские дипломаты перетряхнут госпиталь в Солсбери

Британцам не отвертеться от неудобных вопросов

Терпение лопнуло. Устав от бесконечного молчания и издевок Лондона, российские дипломаты решили сами докопаться до истины.

Первым делом представители посольства РФ в Британии посетят скромный госпиталь в Солсбери, куда срочно увезли экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления. Они намерены выяснить, как так вышло, что рядовое медучреждение внезапно оказалась заполненным экспертами по работе с химическими отравляющими веществами. Также дипломаты потребуют объяснить, чем и как лечили Скрипалей. Напомним, по одной из ранее прозвучавших версий, провокаторы могли не выхаживать, а травить Сергея и Юлию в госпитале, чтобы раздуть скандал.

"Мы хотели бы побеседовать с персоналом больницы, мы хотели бы посмотреть, как лечили, чем лечили. Как так получилось, что половина больницы оказалась напичкана специалистами по работе с химическими отравляющими веществами, обычная больница в Солсбери",

– заявилпосол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия-1" (цитирует ТАСС).

Напомним, ранее родные Сергея и Юлии Скрипаль написали заявление в полицию с требованием признать их пропавшими без вести. Кроме того, племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль не раз выражала опасения, что дяди давно нет в живых, а Юлию вскоре постигнет та же участь.