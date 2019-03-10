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Чем травили Скрипалей: российские дипломаты перетряхнут госпиталь в Солсбери

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Британцам не отвертеться от неудобных вопросов

Терпение лопнуло. Устав от бесконечного молчания и издевок Лондона, российские дипломаты решили сами докопаться до истины.

Первым делом представители посольства РФ в Британии посетят скромный госпиталь в Солсбери, куда срочно увезли экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления. Они намерены выяснить, как так вышло, что рядовое медучреждение внезапно оказалась заполненным экспертами по работе с химическими отравляющими веществами. Также дипломаты потребуют объяснить, чем и как лечили Скрипалей. Напомним, по одной из ранее прозвучавших версий, провокаторы могли не выхаживать, а травить Сергея и Юлию в госпитале, чтобы раздуть скандал.

 "Мы хотели бы побеседовать с персоналом больницы, мы хотели бы посмотреть, как лечили, чем лечили. Как так получилось, что половина больницы оказалась напичкана специалистами по работе с химическими отравляющими веществами, обычная больница в Солсбери",

– заявилпосол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия-1" (цитирует ТАСС).

Напомним, ранее родные Сергея и Юлии Скрипаль написали заявление в полицию с требованием признать их пропавшими без вести. Кроме того, племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль не раз выражала опасения, что дяди давно нет в живых, а Юлию вскоре постигнет та же участь.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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