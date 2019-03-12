Нибиру
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Самый обсуждаемый шпион современности Сергей Скрипаль был верен своему делу. Именно благодаря информации отравленного экс-полковника австрийские спецслужбы схватили его коллегу, который якобы сотрудничал с российской разведкой.
"Мартин М. мог попасть в широкую сеть в ходе успехов британской контрразведки, основанных на данных офицера ГРУ Сергея Скрипаля",
– сообщает газета Kurier, не уточняя, из каких источников взяты эти сведения.
Накануне арестованному полковнику в отставке, которого сравнивали со Скрипалем, продлили срок заключения. Подозреваемого задержали в ноябре прошлого года по подозрению в разведдеятельности. Тогда говорилось, что его завербовали еще 30 лет назад в иранской столице.
Четвертого марта 2018 г. Сергей Скрипаль был найден без сознания в центре британского городка Солсбери вместе со своей дочерью Юлией. Покушение на бывших русских вылилось в международный скандал и привело к обмену дипломатами и санкциями.
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