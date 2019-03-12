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Всплыла правда о грязных делах Скрипаля до отравления

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Экс-полковник ГРУ охотно сдавал "товарищей по службе"

Самый обсуждаемый шпион современности Сергей Скрипаль был верен своему делу. Именно благодаря информации отравленного экс-полковника австрийские спецслужбы схватили его коллегу, который якобы сотрудничал с российской разведкой.  

"Мартин М. мог попасть в широкую сеть в ходе успехов британской контрразведки, основанных на данных офицера ГРУ Сергея Скрипаля",

сообщает газета Kurier, не уточняя, из каких источников взяты эти сведения. 

Накануне арестованному полковнику в отставке, которого сравнивали со Скрипалем, продлили срок заключения. Подозреваемого задержали в ноябре прошлого года по подозрению в разведдеятельности. Тогда говорилось, что его завербовали еще 30 лет назад в иранской столице.

Четвертого марта 2018 г. Сергей Скрипаль был найден без сознания в центре британского городка Солсбери вместе со своей дочерью Юлией. Покушение на бывших русских вылилось в международный скандал и привело к обмену дипломатами и санкциями.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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