Экс-полковник ГРУ охотно сдавал "товарищей по службе"

Самый обсуждаемый шпион современности Сергей Скрипаль был верен своему делу. Именно благодаря информации отравленного экс-полковника австрийские спецслужбы схватили его коллегу, который якобы сотрудничал с российской разведкой.

"Мартин М. мог попасть в широкую сеть в ходе успехов британской контрразведки, основанных на данных офицера ГРУ Сергея Скрипаля",

– сообщает газета Kurier, не уточняя, из каких источников взяты эти сведения.



Накануне арестованному полковнику в отставке, которого сравнивали со Скрипалем, продлили срок заключения. Подозреваемого задержали в ноябре прошлого года по подозрению в разведдеятельности. Тогда говорилось, что его завербовали еще 30 лет назад в иранской столице.

Четвертого марта 2018 г. Сергей Скрипаль был найден без сознания в центре британского городка Солсбери вместе со своей дочерью Юлией. Покушение на бывших русских вылилось в международный скандал и привело к обмену дипломатами и санкциями.