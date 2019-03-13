В Сети показали родившую Скрипаль

Байки из Лондона надоели всем

За год, прошедший после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Великобритания так и не представила доказательств того, что к инциденту причастна Москва.

Тем временем в СМИ появлялись самые разные варианты того, что произошло в Солсбери, и даже версия о том, что Юлия Скрипаль родила ребенка. Пользователи Сети не остались в стороне и начали фантазировать на заданную тему.

"Петров, Баширов, Юлия Скрипаль и солсберецкий малютка", –

так подписал юмористическую картинку один из пользователей Twitter.

Петров, Баширов, Юлия Скрипаль и солсберецкий малютка pic.twitter.com/R5KfTtPLrc — Nikolay Chilikov (@NChilikov) 4 марта 2019 г.

На ней изображена дочь бывшего офицера, склонившаяся над плетеной колыбелькой, в которой радостно машет ручками уже подросший младенец. Рядом расположилась и "сладкая парочка" – Петров и Боширов: один что-то тренькает на гитаре, второй улыбается ребенку.

В целом русскоговорящие интернет-пользователи с большой иронией относятся к утверждениям официального Лондона, резонно указывая, что все они абсолютно бездоказательны.

"Хоть бы показали этих недоотравленных", "Сериал Скрипали прожил сезон! Ждем второй!" – упражняются в остроумии одни пользователи. "Котоубийца!" – так назвал Терезу Мэй другой россиянин, намекая на пропавшего кота Скрипалей. "Кота не забудем, не простим! зоозащитников на них нет(" – поддержали его любители животных.

"Вот и доказательство того, что Скрипалей отравила Тереза Мэй лично, – преступников всегда тянет на место преступления", – так прокомментировали приезд премьер-министра Британии в Солсбери.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравляющего вещества в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Происшествие вызвало международный скандал и стало причиной нового витка антироссийских санкций – британские власти объявили, что к случившемуся причастна Россия.