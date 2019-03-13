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В Сети показали родившую Скрипаль

Юлия Скрипаль. Фото: PA Images/ТАСС
Байки из Лондона надоели всем

За год, прошедший после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Великобритания так и не представила доказательств того, что к инциденту причастна Москва. 

Тем временем в СМИ появлялись самые разные варианты того, что произошло в Солсбери, и даже версия о том, что Юлия Скрипаль родила ребенка. Пользователи Сети не остались в стороне и начали фантазировать на заданную тему.

"Петров, Баширов, Юлия Скрипаль и солсберецкий малютка", –

так подписал юмористическую картинку один из пользователей Twitter.

На ней изображена дочь бывшего офицера, склонившаяся над плетеной колыбелькой, в которой радостно машет ручками уже подросший младенец. Рядом расположилась и "сладкая парочка" – Петров и Боширов: один что-то тренькает на гитаре, второй улыбается ребенку.

В целом русскоговорящие интернет-пользователи с большой иронией относятся к утверждениям официального Лондона, резонно указывая, что все они абсолютно бездоказательны.

"Хоть бы показали этих недоотравленных", "Сериал Скрипали прожил сезон! Ждем второй!" – упражняются в остроумии одни пользователи. "Котоубийца!" – так назвал Терезу Мэй другой россиянин, намекая на пропавшего кота Скрипалей. "Кота не забудем, не простим! зоозащитников на них нет(" – поддержали его любители животных.

"Вот и доказательство того, что Скрипалей отравила Тереза Мэй лично, – преступников всегда тянет на место преступления", – так прокомментировали приезд премьер-министра Британии в Солсбери. 

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравляющего вещества в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Происшествие вызвало международный скандал и стало причиной нового витка антироссийских санкций – британские власти объявили, что к случившемуся причастна Россия.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Валентина МАЙОРОВА
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