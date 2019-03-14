Кремль уморил не только Скрипалей, но и героев Шекспира

Боязнь отравления препаратом "Новичок" вскоре может стать навязчивой идеей для сотен тысяч жителей Соединенного Королевства. При этом Россия будет им казаться воплощением мирового зла и виновницей всех бед в мировой истории и культуре. Такое мнение высказал британский журналист Боб Товер.



По словам Товера, новой фобии подвержены даже дети. Его 11-летний сын, пересказывая сюжет "Ромео и Джульетты", написал в сочинении: "Подумав, что Джульетта мертва, Ромео выпил бокал виски, куда был добавлен порошок вроде русского "Новичка". Вероятно, и в те времена существовали заговоры против подданных британской короны".

Учитель провел с родителями мальчика профилактическую беседу, отметив, что негоже школьнику упоминать крепкие алкогольные напитки в контексте мировой классики. В отношении "Новичка" никаких претензий к школьнику предъявлено не было, передает РИА ФАН.

Такая ситуация стала результатом мощной идеологической обработки со стороны британской прессы и телевидения, считает Товер.

"Мне кажется, мальчишка стал заложником ситуации. Мы, жители Великобритании, консерваторы. Большинство из нас не доверяет интернету, мы получаем свою дозу информации из телевизионных новостей. Наши власти говорят, что Скрипаль и его дочь стали жертвами акции российских органов. Слово "Новичок" в контексте отравляющего вещества давно превратилось в аналог смертельного оружия в руках России. Нет ничего удивительного, что мой сын попросту использовал это распространенное название в качестве имени нарицательного",

– заявил журналист.

По его словам, боязнь отравления "Новичком" для многих британцев может встать навязчивой идеей. За последние полгода в Великобритании были созданы около 70 "групп поддержки", на занятиях которых местных жителей готовят к "выживанию в результате химической атаки".

"Трагедия в Солсбери показала всем нам, что мы являемся мишенями для наших неприятелей. Я, например, учу своих слушателей никогда не прикасаться к использованным одноразовым стаканам в системе фастфуда, обязательно надевать перчатки при нажатии кнопок в лифте или домофоне, а также избегать рукопожатия с неизвестными людьми. Сейчас все мы можем стать объектами бактериологического нападения", – сообщила о своих страхах куратор одной из таких групп Сондра Адан.

Более того, страну захлестнула настоящая волна шпиономании. Бдительные граждане заваливают Скотленд-Ярд письмами, в которых сообщают о "подозрительных людях, по-видимому, русских шпионах, которые сначала ходят по английским музеям, а потом тщательно моют руки в общественных туалетах", отметил европейский правозащитник Александр Митц, командированный в Великобританию для изучения ситуации.

Выходцы из РФ Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 г. в британском городе Солсбери. Они долгое время провели в коме, а затем вышли из нее. Британские власти прячут пострадавших от представителей России. Лондон обвиняет в покушении "агентов Кремля".