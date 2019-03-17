Обошлись без "Новичка": тайну отравления Скрипаля объяснили

Британцы до сих пор не показали экс-полковника ГРУ, чтобы не выдать свой обман

После отравления Сергей Скрипаль, в отличие от дочери Юлии, не дал о себе ничего знать ни российским дипломатам в Великобритании, ни даже родственникам. Существует версия о том, что бывшего офицера давно нет в живых. Однако генерал-майор внутренней службы Владимир Ворожцов не исключает того, что Скрипаля прячут, потому что эксперты сразу бы поняли, каким веществом его вывели из строя.

Он считает, что симптоматика шпиона не похожа на действие "Новичка". Скорее всего, против него применили психохимическое вещество типа "Би-Зет". Оно действует от 2 часов до 2 суток. Когда эффект пропадает, человек со временем приходит в себя.

Именно поэтому, как рассказал Ворожцов изданию "Аргументы недели", экс-полковника ГРУ не сфотографировали, как его наследницу. Да и то, до сих пор существуют сомнения в том, что единственное интервью дала именно Юлия, а не ее двойник.

По снимкам можно было бы определить, что у шпиона расширены зрачки, снижен тонус мышц и есть паралич аккомодации. Более того, "Би-Зет" не является газом, его необходимо растворить. И сделать это необходимо не в воде, а в алкогольном напитке. Эксперт напоминает, что за несколько часов до трагедии Скрипали трапезничали и выпивали вино в кафе, после посещения которого им и стало плохо.

Он полагает, что британские спецслужбы не дегазировали дом экс-полковника ГРУ, а что-то там искали, поэтому жилище не разрушили.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии в марте 2018-го. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, однако за год так и не предоставил ни одного стоящего доказательства.