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Мало выпил: почему Скрипаль выжил после яда

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Благодаря новому скандалу всплыли неожиданные детали отравления в Солсбери

Шпионская история в Стокгольме разыграна для прикрытия истории с Сергеем и Юлией Скрипаль, уверен бывший дипломат Николай Платошкин. Британцы, полагает он, решили заделать брешь в "деле Скрипаля", замаскировав свое молчание новым скандалом.

По словам эксперта, куратором разведки Швеции, так же как и Чехии, куда не впустили российского дипломата, выступает секретная служба Соединенного Королевства MI6. 

"Год прошел с момента скандала с отравлением Скрипаля, а предъявить им нечего. Их уже и английские, и европейские СМИ начинают долбать – что произошло-то, где Скрипаль? Вот они и отвлекли на скандал в Швеции",

поделился своим мнением Платошкин с корреспондентом "АиФ", подчеркнув, что Лондон со всех сторон атакован вопросами: где он скрывает бывших русских спустя год после их отравления, почему Сергей Скрипаль до сих пор молчит. Его хотят увидеть целым и невредимым. Ведь именно это утверждает Англия. Хотя в России глубоко сомневаются, что экс-полковник и его дочь Юлия живы.

Вот и вынуждены британцы выдумывать шпионские скандалы, чтобы отвлечь общественность от своих "заложников": мол, "родина в опасности". По версии бывшего дипломата, Туманный Альбион не собирался оставлять Скрипаля в живых.

"Но что-то пошло у них не так: то ли дозу не рассчитали, но ли Скрипаль не допил. Понимаете, его травили чем-то в алкоголе. Подмешали в то же пиво, а кружку залпом не каждый выпьет. Она постояла минут 20, и эта некая ядовитая субстанция просто растеряла часть своих свойств",

– пояснил эксперт, добавив, что назло Лондону Скрипаль выжил. И теперь британцы в замешательстве.

"Вроде и провернули антироссийскую провокацию, но как-то очень неуклюже", – заключил собеседник. 

Напомним, бывший военный Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали, как утверждает Великобритания, от яда советского производства "Новичок". Инцидент в Солсбери произошел 4 марта прошлого года, однако пока в нем больше вопросов, нежели ответов.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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