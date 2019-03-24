"Передовая лаборатория ядов": русский эмигрант указал на отравителей Скрипалей

Экс-полковник ГРУ должен был скончаться от внезапной болезни

Бывшему шпиону слишком быстро начали оказывать помощь. Из-за этого всплыли следы пресловутого "Новичка". По первоначальной задумке Сергей Скрипаль должен был скончаться от "отказа почек или печени", а ручку, якобы намазанную этим ядом, потом бы протерли либо остатки смыло бы дождем, заявил известный радиоведущий Сева Новгородцев. Сбежавший в Британию журналист даже не сомневается, что Скрипалей отравили россияне.

Новгородцев назвал случившееся в Солсбери "внутренней разборкой силовиков". При этом он заявил, что искать логику в действиях Москвы, которая якобы подослала убийц к Сергею Скрипалю, не стоит. Мол, у России "сохранилась традиция травить предателей так, чтобы весь мир видел". И даже грядущий ЧМ-2018 не остановил, безапелляционно заявил журналист. Доказательств гражданин Британии, по традициям своей новой родины, конечно, не привел. Зато "уликам" Скотленд-Ярда верит безоговорочно.

Так, в причастности Боширова и Петрова к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль он не сомневается, ибо "они запечатлены на всех камерах".

"Все это отснято, прослежен каждый их шаг, сделан анализ вещества. Уже и третьего человека нашли, некоего Федотова, который их технически обеспечивал, но на самом деле, конечно, он не Федотов",

– раскрыл он детали случившегося в разговоре с "Собеседником".

Со ссылкой на слова Олега Гордиевского (перебежчика из КГБ) Новгородцев также раскрыл публике "страшную тайну" о российской лаборатории ядов, которая является самой передовой мире. Там якобы разрабатываются все новые вещества, которые "никаким экспертам не найти".

Новгородцев подчеркнул, что все яды, которые использует КГБ, имитируют какую-то болезнь, а следов самого вещества не остается. Так должно было случиться и с экс-полковником ГРУ.

"Скрипаль должен был умереть от отказа почек или печени, никакого отравления. А ручку бы потом протерли или дождь бы смыл. Речь идет о миллиграмме. Но ему стали быстро оказывать помощь",

- утверждает ведущий.

Многочисленные нестыковки в деле Скрипалей и нежелание британцев предъявить настоящие доказательства, раз они существуют, нашего бывшего соотечественника нисколько не смущают. Как и тот факт, что ни Сергея, ни Юлию не торопятся показывать публике. Если они еще живы, конечно.