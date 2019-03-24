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"Передовая лаборатория ядов": русский эмигрант указал на отравителей Скрипалей

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Экс-полковник ГРУ должен был скончаться от внезапной болезни

Бывшему шпиону слишком быстро начали оказывать помощь. Из-за этого всплыли следы пресловутого "Новичка". По первоначальной задумке Сергей Скрипаль должен был скончаться от "отказа почек или печени", а ручку, якобы намазанную этим ядом, потом бы протерли либо остатки смыло бы дождем, заявил известный радиоведущий Сева Новгородцев. Сбежавший в Британию журналист даже не сомневается, что Скрипалей отравили россияне.

Новгородцев назвал случившееся в Солсбери "внутренней разборкой силовиков". При этом он заявил, что искать логику в действиях Москвы, которая якобы подослала убийц к Сергею Скрипалю, не стоит. Мол, у России "сохранилась традиция травить предателей так, чтобы весь мир видел". И даже грядущий ЧМ-2018 не остановил, безапелляционно заявил журналист. Доказательств гражданин Британии, по традициям своей новой родины, конечно, не привел. Зато "уликам" Скотленд-Ярда верит безоговорочно.

Так, в причастности Боширова и Петрова к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль он не сомневается, ибо "они запечатлены на всех камерах".

"Все это отснято, прослежен каждый их шаг, сделан анализ вещества. Уже и третьего человека нашли, некоего Федотова, который их технически обеспечивал, но на самом деле, конечно, он не Федотов",

– раскрыл он детали случившегося в разговоре с "Собеседником".

Со ссылкой на слова Олега Гордиевского (перебежчика из КГБ) Новгородцев также раскрыл публике "страшную тайну" о российской лаборатории ядов, которая является самой передовой мире. Там якобы разрабатываются все новые вещества, которые "никаким экспертам не найти".

Новгородцев подчеркнул, что все яды, которые использует КГБ, имитируют какую-то болезнь, а следов самого вещества не остается. Так должно было случиться и с экс-полковником ГРУ.

"Скрипаль должен был умереть от отказа почек или печени, никакого отравления. А ручку бы потом протерли или дождь бы смыл. Речь идет о миллиграмме. Но ему стали быстро оказывать помощь",

- утверждает ведущий.

Многочисленные нестыковки в деле Скрипалей и нежелание британцев предъявить настоящие доказательства, раз они существуют, нашего бывшего соотечественника нисколько не смущают. Как и тот факт, что ни Сергея, ни Юлию не торопятся показывать публике. Если они еще живы, конечно.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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