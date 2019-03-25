Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Спрятать от России: Скрипалей могли изменить до неузнаваемости

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
В самом запутанном деле последних лет появились новые подробности

В туманной истории с берегов одноименного Альбиона появилась новая сюжетная линия. Нежданно-негаданно на авансцену вышла подруга Юлии Скрипаль, которая по доверенности от потерпевшей в Солсбери распродает ее имущество в Москве – автомобиль и квартиру.

Действия чужой женщины всполошили близких шпиона. Они обратились в полицию, которая выяснила, что Гульнара (так зовут подругу) и дочь шпиона когда-то работали вместе телефонистками в консульстве. Проверка показала, что документы у подозрительной незнакомки подлинные.

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com

Она заявила, что Сергей и Юлия Скрипаль находятся в целости и сохранности под программой защиты свидетелей. Однако это заявление похоже на очередной фарс. Ведь если бы слова внезапно появившейся подруги были правдой, жертвам "Новичка" пришлось бы изменить паспорта, внешность, "выжечь" отпечатки пальцев и спрятать "подзащитных" там, куда не ступает нога российского дипломата, полагает экс-дипломат Николай Платошкин.

"Никакой программы защиты свидетелей у Великобритании нет. У них есть только совместная программа с США. Те, кто распространяет эту информацию, либо специально дезинформируют, либо не разбираются в тонкостях. Ведь если бы Юлия Скрипаль была бы под программой, то ее бы не было. А была бы какая-нибудь Мэри Смит, например. До нее бы никогда не допустили никаких подруг",

рассказал эксперт в интервью "МК". Напомним, ранее он нашел связь так называемого "дела Скрипаля" со шпионской историей в Стокгольме.

По словам Платошкина, бывших русских содержат под надзором иностранных спецслужб в одном из "филиалов британской разведки". Их, предположил собеседник издания, нужно искать в Швеции, Эстонии или Голландии, откуда, кстати, не так давно звонила Гульнара. 

Больше года британцы пытаются найти ответ на главный вопрос самого запутанного инцидента последнего времени. Если, конечно, ищут. Между тем у многочисленных экспертов складывается впечатление, что англичане сами заварили кашу, а теперь не знают, как ее расхлебать. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей