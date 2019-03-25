Спрятать от России: Скрипалей могли изменить до неузнаваемости

В самом запутанном деле последних лет появились новые подробности

В туманной истории с берегов одноименного Альбиона появилась новая сюжетная линия. Нежданно-негаданно на авансцену вышла подруга Юлии Скрипаль, которая по доверенности от потерпевшей в Солсбери распродает ее имущество в Москве – автомобиль и квартиру.

Действия чужой женщины всполошили близких шпиона. Они обратились в полицию, которая выяснила, что Гульнара (так зовут подругу) и дочь шпиона когда-то работали вместе телефонистками в консульстве. Проверка показала, что документы у подозрительной незнакомки подлинные.

Она заявила, что Сергей и Юлия Скрипаль находятся в целости и сохранности под программой защиты свидетелей. Однако это заявление похоже на очередной фарс. Ведь если бы слова внезапно появившейся подруги были правдой, жертвам "Новичка" пришлось бы изменить паспорта, внешность, "выжечь" отпечатки пальцев и спрятать "подзащитных" там, куда не ступает нога российского дипломата, полагает экс-дипломат Николай Платошкин.

"Никакой программы защиты свидетелей у Великобритании нет. У них есть только совместная программа с США. Те, кто распространяет эту информацию, либо специально дезинформируют, либо не разбираются в тонкостях. Ведь если бы Юлия Скрипаль была бы под программой, то ее бы не было. А была бы какая-нибудь Мэри Смит, например. До нее бы никогда не допустили никаких подруг",

– рассказал эксперт в интервью "МК". Напомним, ранее он нашел связь так называемого "дела Скрипаля" со шпионской историей в Стокгольме.

По словам Платошкина, бывших русских содержат под надзором иностранных спецслужб в одном из "филиалов британской разведки". Их, предположил собеседник издания, нужно искать в Швеции, Эстонии или Голландии, откуда, кстати, не так давно звонила Гульнара.

Больше года британцы пытаются найти ответ на главный вопрос самого запутанного инцидента последнего времени. Если, конечно, ищут. Между тем у многочисленных экспертов складывается впечатление, что англичане сами заварили кашу, а теперь не знают, как ее расхлебать.