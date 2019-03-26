"Сволочь продажная": Скрипали ссорятся из-за наследства

Загадочная знакомая Юлии Скрипаль оказалась той еще интриганкой

История с имуществом Сергея и Юлии Скрипалей в России запутывается, как и расследование дела об их отравлении. Объявившаяся подруга Юлии Скрипаль по имени Гульнара не та, за кого себя выдает. Родственница шпиона Виктория Скрипаль считает, что эта женщина может быть аферисткой.



По ее словам, они с Гульнарой знакомы "шапочно". Как-то в 2013 году Скрипаль приехала к своей сестре, когда у той в квартире гостила та самая Гульнара. Женщина даже вышла к ней поздороваться. С ее появлением в жизни Юлии Скрипаль начали происходить странности – из ее круга знакомств стали одним за другим исчезать друзья.

Виктория уверена, что Гульнаре плевать на всю историю со Скрипалями, как и на них самих, у нее чисто корыстный интерес. А документы о доверенности у нее могут быть подделанными. По крайней мере, Виктория их так и не увидела, так что о подлинности судить сложно.

Кстати, в случае с загадочной подругой Гульнарой есть показательный момент. По словам племянницы шпиона, женщина та еще интриганка.

"Она сказала Юле, что я преследую корыстные интересы, что с нами общаться нельзя. Она сначала согласилась, потом быстро мне сказала, что я продажная сволочь и со мной она общаться не будет",

– сказала Виктория Скрипаль в беседе с НСН.

Чтобы выяснить, кто на самом деле эта Гульнара, и откуда у нее доверенность от Скрипалей, Виктория обратилась в Следственный комитет РФ. Она написала письмо прямо на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, но там пока дали неопределенный ответ: "следствие ведется".