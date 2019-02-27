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На Западе опять изобличили российского шпиона

Фото: www.globallookpress.com
Завербованный злоумышленник крал государственные секреты и сдавал их Кремлю

В Европе задержан очередной шпион, добывавший секретные сведения в интересах России. С таким сенсационным заявлением на этот раз выступила шведская полиция.

"Был задержан человек, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности",

– отмечается в сообщении, которое сегодня распространила пресс-служба полиции безопасности Швеции.

По данным ТАСС, предполагаемый российский шпион был задержан вчера вечером в центре Стокгольма. По версии шведских правоохранителей, подозреваемый был ранее  завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции.

Гражданство и национальность подозреваемого не уточняются. О нем известно лишь, что он работал в высокотехнологической сфере. Другие подробности не приводятся.

Фото: www.globallookpress.com

Примечательно, что совсем недавно в шведской прессе появился резонансный материал о еще одном якобы российском шпионе. Под подозрения попал учредитель и главный редактор карельского общественно-политического интернет-издания "Черника" Алексей Владимиров. Сайт прославился своими расследованиями о незаконной добыче полезных ископаемых и о нарушениях при утилизации мусора.

Однако проверка данных, на которых строился материал в газете Dagens Nyheter о "внедрении в Швецию" "агента ГРУ", который скрывался под личиной журналиста, показал, что разоблачительная статья могла оказаться обычной выдумкой, сообщает "Фонтанка". Для иллюстрации своих тезисов автор публикации Маттиас Карлссон использовал фотографии Владимирова в камуфляжной форме из социальной сети "Вконтакте" и ссылался на данные от "анонимных от источников".

В последние месяце о "разоблачении" российских шпионов сообщали власти Австрии и Бельгии. Так, в середине февраля против руководителя военной контрразведки Бельгии Клемента Ванденборре были выдвинуты обвинения о передаче секретных сведений России. При этом детали его возможных связей с Россией для общественности так и не раскрыли.

В ноябре прошлого года в Австрии был арестован бывший военнослужащий, которого обвинили в шпионаже в пользу РФ на протяжении 20 лет. Этот случай имел большой политический резонанс; в Москве предположили, что инцидент был подстроен, чтобы поссорить Россию и Австрию.

Андрей ФИЛАТОВ
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