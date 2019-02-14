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Главный разведчик Бельгии оказался "русским агентом"

Фото: www.globallookpress.com
Чиновника заподозрили в том, что он работал на Москву

Власти европейских стран продолжают искать и находить тайных российских "кротов", которые ведут подрывную деятельность в пользу Москвы. После того как Австрия "рассекретила" кремлевского резидента, о похожем разоблачении заявили бельгийские власти. Под подозрение попал руководитель военной контрразведки Клемент Ванденборре.

По сообщению местных СМИ, майора временно отстранили от работы из-за выдвинутых против него обвинений в нарушении правил конфиденциальности и работе на Россию. Кабинет Ванденборре в здании Генеральная служба информации и безопасности опечатали, а его самого поместили под домашний арест. Это произошло еще в конце января, но прессе об этом стало известно только сейчас, передает газета De Morgen.

Ванденборре поставили в вину многочисленные инциденты при исполнении служебных обязанностей. К примеру, он подозревается в уничтожении конфиденциальных документов в обычном шредере. При этом детали его возможных связей с Россией не уточняются.

Источники издания, сообщившего об этом скандале, не исключают, что разбирательство против Ванденборре может быть следствием борьбы за власть внутри разведслужбы. Возможно, майора, который проработал в разведке более 40 лет, хотят поскорее выпроводить на заслуженный отдых. Молодое поколение функционеров недовольно пожилыми руководителями. По собственной воле Ванденборре уходить на пенсию отказывается, вот для этого и была придумана история якобы с работой на Москву.

Фото: www.globallookpress.com

Отмечается также, что в последние годы внутри Генеральной службы информации и безопасности обострилось противостояние между отделом разведки, где служат военные, и отделом контрразведки, укомплектованным преимущественно гражданскими лицами.

Скандал с "разоблачением" Ванденборре удивительным образом совпал с новостью о том, что структуры внутренней безопасности Европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредили работающих в Брюсселе европейских дипломатов и военных о том, что в столице Бельгии могут работать порядка 200 российских шпионов. На прошлой неделе об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

Нельзя исключать, что слухи о сотнях русских агентов, внедрившихся в органы управления ЕС и НАТО, и инцидент с главой военной контрразведки Бельгии – просто-напросто очередные эпизоды информационной войны против РФ, которую ведет Запад.

Андрей ФИЛАТОВ
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