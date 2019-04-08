Ключ к разгадке отравления Скрипалей даст британец

Правда вот-вот раскроется

Все тайное рано или поздно становится явным. За расследованием загадочного отравления бывших русских на берегу Туманного Альбиона вот уже больше года с любопытством следят во всем мире.

Свет на инцидент может пролить пострадавший от "Новичка" британец Чарли Роули, если, конечно, за него возьмутся российские светила медицины. Что не исключено.

В Москве в потенциальном визите британского пациента не видят ничего странного. Если иностранец обратится за помощью, он ее получит, заверил главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.

Правда, бесплатная медицина в России Роули недоступна, поскольку у него отсутствует страховой полис. Зато он имеет полное право претендовать на лечение за деньги. Например, в токсикологическом центре института Склифосовского

"Ему более правильно, наверное, обратиться в Минздрав, в приемную для иногородних лиц, и там его направят",

– цитирует Остапенко РИА "Новости". Специалист добавил, что в экстренных случаях российские клиники принимают без документов подданных всех стран.

Буквально на днях посол РФ в Великобритании Александр Яковенко встречался с пострадавшим в Эймсбери. По словам Роули, его здоровье после отравления серьезно пошатнулось. Пройти обследование он намерен где-нибудь в Европе.

Напомним, Чарли Роули стал жертвой "Новичка" летом 2018 г. вместе со своей подругой Дон Стерджес, которая, к сожалению, не выжила после отравления.