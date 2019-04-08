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Ключ к разгадке отравления Скрипалей даст британец

Фото: www.globallookpress.com
Правда вот-вот раскроется

Все тайное рано или поздно становится явным. За расследованием загадочного отравления бывших русских на берегу Туманного Альбиона вот уже больше года с любопытством следят во всем мире.

Свет на инцидент может пролить пострадавший от "Новичка" британец Чарли Роули, если, конечно, за него возьмутся российские светила медицины. Что не исключено.

В Москве в потенциальном визите британского пациента не видят ничего странного. Если иностранец обратится за помощью, он ее получит, заверил главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.

Чарльз Роули. Кадр youtube.com

Правда, бесплатная медицина в России Роули недоступна, поскольку у него отсутствует страховой полис. Зато он имеет полное право претендовать на лечение за деньги. Например, в токсикологическом центре института Склифосовского

"Ему более правильно, наверное, обратиться в Минздрав, в приемную для иногородних лиц, и там его направят",

цитирует Остапенко РИА "Новости". Специалист добавил, что в экстренных случаях российские клиники принимают без документов подданных всех стран.

Буквально на днях посол РФ в Великобритании Александр Яковенко встречался с пострадавшим в Эймсбери. По словам Роули, его здоровье после отравления серьезно пошатнулось. Пройти обследование он намерен где-нибудь в Европе.   

Напомним, Чарли Роули стал жертвой "Новичка" летом 2018 г. вместе со своей подругой Дон Стерджес, которая, к сожалению, не выжила после отравления. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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