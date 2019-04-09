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Отравителей Скрипалей сдадут на допрос британцам

Фото: www.globallookpress.com
Осталась малость - дождаться запроса

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что официальный Лондон никогда не просил Москву допросить подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери 4 марта 2018 г, и Россия могла бы рассмотреть такую просьбу.

Наш дипломат беседовал с журналистом из Sky News буквально спустя несколько дней после встречи с жертвой якобы "Новичка" британцем Чарли Роули, который пострадал в родном Эймсбери.

На вопрос о том, что он может сказать насчет того, что "два российских агента ГРУ" находились в Солсбери ровно в момент атаки на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, Яковенко ответил, что это "история британской прессы и правительства, но, к сожалению, это не подтверждается фактами".

Фото: www.globallookpress.com

Напоминая об интервью отечественному СМИ, которое дали подозреваемые Лондоном Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и
Александр Мишкин (Александр Петров) в сентябре прошлого года, посол заметил, что россияне "официально" сообщили, что они не являются сотрудниками ГРУ.

"Британская сторона имела возможность допросить их, но никогда не просила об этом. Если бы в РФ пришел запрос, мы рассмотрели бы его с радостью. Британия отказалась сотрудничать, и мы не знаем, почему", – подчеркнул Яковенко.

Журналист поинтересовался, почему же такой просьбы не поступило, на что наш дипломат засмеялся и повторил:

"Я не знаю. Люди, эти два человека, Люди, эти двое, они официально заявили по российскому телевидению, что не имеют никакого отношения к делу в Солсбери. Таково было их заявление".


Также посол добавил, что Скрипали являются гражданами РФ, однако "нам отказывают в праве их посещать", несмотря на то, что Москва делала десятки запросов.

Елена УСОВА
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