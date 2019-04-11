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Великобритания намерена повторить химатаку в стиле отравления Скрипалей

Фото: www.globallookpress.com
Лондон печется за сохранение своих лабораторий

Соединенное Королевство и его партнеры ратуют за то, чтобы сохранить собственные химические лаборатории, в том числе Портон-Даун, для новых провокационных действий. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

Так он прокомментировал пост в Twitter главы британского МИД Джереми Ханта, в котором он написал, что РФ "выступила против внесения нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных ОЗХО химических веществ".

"Если они так любят "Новичок", другие страны по праву будут беспокоиться о следующем Солсбери", – добавил англичанин.

По словам нашего дипломата, Хант искажает действительность и "высвечивает лишь одну сторону вопроса".

Джереми Хант. Фото: www.globallookpress.com

"Не Россия…, а Британия с союзниками хотят сохранить своим лабораториям вроде пресловутого Портон-Дауна свободу рук для новых химических экспериментов и провокаций",

цитирует сайт российской дипмиссии ответ журналистам пресс-секретаря.

Он напомнил, что в январе на внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО США, Канада и Нидерланды предложили включить в списки запрещенных организацией химвеществ только двух семейств ядов, которые на Западе упорно называют "Новичком".

"Россия была вынуждена отказаться ассоциировать себя с этим решением, поскольку считает необходимым добавить в списки весь спектр токсичных материалов нового поколения, которые тестировались во многих странах. Наше соответствующее предложение было заблокировано при активном участии Великобритании. Таковы факты", – подчеркнул представитель российского посольства.

Буквально накануне глава нашей дипмиссии в Британии Александр Яковенко рассказал, что Лондон никогда не просил Москву о допросе подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери 4 марта 2018 г. экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако Россия могла бы рассмотреть подобную просьбу.

Елена УСОВА
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