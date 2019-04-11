Нибиру
- Все не так: Нибиру приготовила землянам сюрприз
- Все ближе: Нибиру подбирается к Москве
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Соединенное Королевство и его партнеры ратуют за то, чтобы сохранить собственные химические лаборатории, в том числе Портон-Даун, для новых провокационных действий. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.
Так он прокомментировал пост в Twitter главы британского МИД Джереми Ханта, в котором он написал, что РФ "выступила против внесения нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных ОЗХО химических веществ".
"Если они так любят "Новичок", другие страны по праву будут беспокоиться о следующем Солсбери", – добавил англичанин.
По словам нашего дипломата, Хант искажает действительность и "высвечивает лишь одну сторону вопроса".
"Не Россия…, а Британия с союзниками хотят сохранить своим лабораториям вроде пресловутого Портон-Дауна свободу рук для новых химических экспериментов и провокаций",
– цитирует сайт российской дипмиссии ответ журналистам пресс-секретаря.
Он напомнил, что в январе на внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО США, Канада и Нидерланды предложили включить в списки запрещенных организацией химвеществ только двух семейств ядов, которые на Западе упорно называют "Новичком".
"Россия была вынуждена отказаться ассоциировать себя с этим решением, поскольку считает необходимым добавить в списки весь спектр токсичных материалов нового поколения, которые тестировались во многих странах. Наше соответствующее предложение было заблокировано при активном участии Великобритании. Таковы факты", – подчеркнул представитель российского посольства.
Буквально накануне глава нашей дипмиссии в Британии
Александр Яковенко рассказал, что Лондон никогда не просил
Москву о допросе подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери 4 марта
2018 г. экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако Россия могла бы рассмотреть подобную просьбу.
Москва готовит наступление на Европу, а первым плацдармом станет Незалежная, уверены в Киеве
В Москве потребовали безусловного восстановления прав в организации