Фермеры ЕС потребовали открыть им путь в Россию

Аграрии возмущены, что вынуждены оплачивать придуманные политиками санкции

Противостояние РФ и Запада привело к разорению европейских фермеров. Об этом заявили глава комитета Европарламента по сельскому хозяйству Чеслав Сикиерски и группа евродепутатов от Польши.

Они указали, что введенные санкции против России и ее ответное продовольственное эмбарго довели до упадка садоводческий и мясо-молочный сектора в Польше, Прибалтийских странах, Финляндии. Политики вводили санкции, не спросив мнения аграриев, но потом не смогли компенсировать им убытки и поддержать производство.

"Мы продолжаем наблюдать нестабильность и постоянное падение прибыльности сельскохозяйственного сектора. В частности, это касается фруктовых и молочных хозяйств, что угрожает будущему многих ферм", – цитирует РИА ФАН европарламентариев.

Фермеры ЕС уже не раз указывали властям на губительный эффект антироссийских санкций. В 2014 г. они потеряли огромный рынок сбыта и до сих пор не нашли ему замены.

"Сейчас голос сельскохозяйственного лобби с упоминанием России очень громко звучит, – отметил в интервью RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. – Другое дело, хватит ли этих мощностей европейским сельскохозяйственным лоббистам для того, чтобы пролоббировать завершение санкционной войны между Евросоюзом и Россией", - указал эксперт.

Ранее ущерб от санкций против РФ подсчитали в Германии, Италии и Испании.