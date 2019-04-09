Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Фермеры ЕС потребовали открыть им путь в Россию

Фото: www.globallookpress.com
Аграрии возмущены, что вынуждены оплачивать придуманные политиками санкции

Противостояние РФ и Запада привело к разорению европейских фермеров. Об этом заявили глава комитета Европарламента по сельскому хозяйству Чеслав Сикиерски и группа евродепутатов от Польши.

Они указали, что введенные санкции против России и ее ответное продовольственное эмбарго довели до упадка садоводческий и мясо-молочный сектора в Польше, Прибалтийских странах, Финляндии. Политики вводили санкции, не спросив мнения аграриев, но потом не смогли компенсировать им убытки и поддержать производство.

"Мы продолжаем наблюдать нестабильность и постоянное падение прибыльности сельскохозяйственного сектора. В частности, это касается фруктовых и молочных хозяйств, что угрожает будущему многих ферм", – цитирует РИА ФАН европарламентариев.

Фото: www.globallookpress.com

Фермеры ЕС уже не раз указывали властям на губительный эффект антироссийских санкций. В 2014 г. они потеряли огромный рынок сбыта и до сих пор не нашли ему замены.

"Сейчас голос сельскохозяйственного лобби с упоминанием России очень громко звучит, – отметил в интервью RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. – Другое дело, хватит ли этих мощностей европейским сельскохозяйственным лоббистам для того, чтобы пролоббировать завершение санкционной войны между Евросоюзом и Россией", - указал эксперт.

Ранее ущерб от санкций против РФ подсчитали в Германии, Италии и Испании.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Фейки российской пропаганды": Порошенко открестился от обвинений в алкоголизме

Президент пытается завоевать доверие сограждан

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей