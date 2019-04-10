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Вашингтон может ввести в отношении Каира экономические
ограничения в связи с приобретением арабской республикой российских боевых
самолетов. Эта сделка подпадает под закон о вторичных санкциях, пояснил
государственный секретарь США Майк Помпео.
Свой ультиматум египетским властям чиновник выдвинул в ходе слушаний в Конгрессе по бюджету на 2020 год. Трансляцию выступления Помпео вел телеканал C-Span.
"Мы дали ясно понять, что в случае покупки этих вооружений будут введены санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)",
– заявил дипломат.
Он выразил надежду, что Египет откажется от покупки российских истребителей, чтобы не ссориться с Соединенными Штатами. Официальное предупреждение уже направлено властям страны.
Ранее подобное заявление сделал Белый дом. "Страны, принимающие участие в таких сделках, должны знать, что мы очень ограничены в том, чтобы смягчить (последствия)", – сообщил представитель администрации президента США на брифинге в преддверии встречи Дональда Трампа и его египетского коллеги Абдельфаттаха ас-Сиси.
Между тем официально о заключении контракта между Москвой и Каиром на поставку Су-35 пока не сообщалось. В конце марта некоторые СМИ сообщили о подписании подобного соглашения, в рамках которого Египет якобы закупит несколько десятков истребителей. Также сообщалось, что российская сторона якобы уже приступила к производству самолетов для Египта.
Однако на следующий день заместитель главы "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев заявил, что наша страна не заключала никаких контрактов с Египтом по Су-35, хотя готова это сделать. "Комментарий на эту тему уже озвучивали. Мне нечего добавить. Будет контракт по Су-35, мы поделимся этой информацией. Пока его нет", – цитирует представителя компании "Военное обозрение".
Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Он предусматривает ужесточение ограничений в отношении России, Ирана и КНДР, а также блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с властями указанных стран.
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