Американцы готовы в любой момент ввести рестрикции против страны

В Вашингтоне напомнили другим государствам о том, что они должны дважды подумать перед тем, как закупить у России вооружение. Ведь этот шаг противоречит американскому закону "О противодействии противникам Америки через санкции". Об этом сообщил журналистам представитель администрации США.

Он отметил, что у Америки нет особой гибкости, которая позволяла бы обходить этот закон или смягчить его последствия.

"У нас уже есть такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, которая является союзником НАТО. Так что мы хотели бы призвать страны, которые желают поддерживать и расширять свои отношения с США в военной сфере, очень серьезно относиться к этому закону", – цитирует политика агентство РИА Новости.

О том, что Россия и Египет заключили договор на поставку истребителей Су-35, сообщала газета "КоммерсантЪ". Согласно источникам, сделка рассчитана на сумму 2 млрд долларов и поставку больше 20 машин и средств авиационного поражения к ним. Однако, как напоминает РИА Новости, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявляла о том, что Россия и Египет не заключали никаких контрактов в 2018-м, связанных с поставкой авиационной техники.