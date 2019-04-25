Германия защитила Россию от Америки

От Вашингтона потребовали прекратить санкционное давление на Москву

Санкции против НОВАТЭКа и "Газпрома" подорвут энергетическую безопасность Германии и других европейских стран. С таким заявлением выступила посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер. Она потребовала от Конгресса США перестать угрожать российским компаниям новыми ограничительными мерами.



Дипломат написала письмо американским законодателям, в котором заявила о том, что попытки Вашингтона помешать развитию проекта "Северный поток – 2" являются контрпродуктивными и потенциально угрожающими энергетической безопасности ЕС. Она напомнила, что все страны ЕС недавно приняли поправки в Газовую директиву, так что вопрос о блокировке строительства газопровода закрыт окончательно, сообщает Bild.

"Меня также беспокоит, что планируемый СПГ-терминал в Ростоке может оказаться под санкциями DASKA из-за миноритарного пакета акций, принадлежащего российской компании НОВАТЭК",

– отметила Хабер.

По ее словам, американские санкции, таким образом, могут нанести ущерб импорту американского же сжиженного природного газа в Германию. Терминал по перевалке топлива мощностью около 300 тыс. т в год в порту Росток планируют построить бельгийская газотранспортная компания Fluxys и НОВАТЭК. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Официально в германском МИДе не стали комментировать содержание письма Хабер конгрессменам. В ведомстве отметили только, что правительство ФРГ "находится в постоянном и тесном контакте с США, в том числе по вопросу санкций".

Содержание пакета "адских" санкций, которые поступили на рассмотрение Конгресса, пока не обнародуются. Тем не менее западная пресса пишет о том, что Вашингтон собирается ввести ограничения против инвесторов и компаний, которые занимаются прокладкой трубопровода "Северный поток-2". В частности, под действия санкций могут попасть европейские подрядчики, занятые в строительстве газопровода.

В Кремле враждебное отношение США к "Северному потоку – 2" назвали попытками недобросовестной конкуренции.