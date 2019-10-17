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В РФ выступили против от отмены антироссийских санкций

В РФ выступили против отмены антироссийских санкций
Фото: www.globallookpress.com
Жители страны рассказали о пользе рестрикций

В Германии рассчитывают на ослабление санкционного режима в отношении России уже в следующем году, заявил заместитель лидера Социал-демократической партии страны Ральф Штегнер. По его словам, немцы уже к этому готовы, и если бы отмена ограничений зависела только от их решения, то Берлин не заставил бы себя долго ждать. 

"Я надеюсь, что будет продвижение. Не знаю, насколько быстро это удастся", — цитирует Штегнера РИА "Новости".

Немецкий политик связал отказ от рестрикций с урегулированием ситуации в Донбассе. Чем быстрее уляжется конфликт на юго-востоке Украины, тем скорее наступит санкционное затишье, учитывая, что от ограничительных мер нет никакой пользы. 

Впрочем, в России с последним утверждением не согласны. Так, по мнению читателей RT, Москва только выиграла от сложившейся ситуации. 

"Не надо отменять, жить только хорошо начинаем, а вы нам конкуренцию", "Мерседес и ваг заводы строят. Сименс турбины поставляет.... Какие санкции??? То что Европа не заваливает дешевым хбз чем, что плохого?",  "Немецкая свинина на приграничных складах все равно протухла уже, а наша даже экспортируется. Так, что продолжайте санкционировать, да и не парьтесь, гансы", "Господа немцы, а нам особо и не припекает. У нас своего хватает, а чего ещё нет, то сделаем",прокомментировали призыв немцев россияне (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). 

Напомним, санкционная война развязалась на фоне "крымской весны" и гражданской войны в Незалежной. 

Ксения АНДРЕЕВА
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