Главе Белого дома необходимо удержаться в кресле еще на один срок

Президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения в сговоре с Москвой после того, как он покинет свой пост. Об этом заявил экс-спецпрокурор по так называемому "российскому делу" Роберт Мюллер в ходе слушаний в Конгрессе.

Также он сообщил, что его доклад вовсе не оправдал Трампа в совершении возможных преступлений. По его словам, им не найдено достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений.

Мюллеру был задан вопрос, пришел ли он к выводам, что "сговора" президента с Москвой не было, и что не было воспрепятствования правосудию.

"Нет, в докладе этого не написано", – цитирует РИА "Новости" бывшего спецпрокурора.

Зато Россия однозначно вмешивалась в американский избирательный процесс, утверждает Мюллер.

"Наше расследование пришло к выводу, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы", – констатировал он.

Напомним, что Мюллер расследовал дело о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 г. целых два года. Россия все обвинения отрицает.

