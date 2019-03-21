Российская чиновница привела доказательства притянутых за уши обвинений в адрес России в нарушении договора о ракетах

В отличие от стран Запада, которые без суда и следствия выносят Москве направо и налево вердикты, она, в свою очередь, использует обоснованные доводы и всегда отвечает за свои слова. Один из крайних случаев, когда США со своими верными "подданными" оговорили Россию, – заявление о якобы нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Где доказательства, поинтересовалась официальный спикер МИД РФ Мария Захарова в ответ на рассуждения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который уверял: все 29 государств альянса согласны, что РФ не соблюдала соглашение о ракетах. По словам иностранного политика, об этом донесла разведка, в том числе американская.

"Врет и не краснеет. На недавней встрече в Мюнхене с Лавровым Столтенберг не смог привести ни одного доказательства якобы нарушений Россией ДРСМД. Аргументы у натовцев, как всегда, на уровне "все есть в соцсетях" и "никто, кроме вас, на такое не способен". НАТО такое НАТО",

– возмутилась Захарова со своей страницы в Facebook.

Ракетный договор от 1987 г. трещит по швам. В начале февраля президент США Дональд Трамп объявил, что приостановит выполнение ДРСМД и запустит процедуру выхода из него. Чтобы сохранить соглашение, России не в первый раз отвели полгода, однако она отказалась его спасать, опередив Штаты, и официально прекратила соблюдать договор.